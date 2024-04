Az önkormányzat szervezésében szombaton szélesre tárták a tájház kapuját, hogy kora délután kezdetét vegye a családok tucatjait vonzó színes műsorfolyam. Elsőként a tizennégy főből, a legkülönbözőbb korosztályokból verbuválódott Uszódi Hagyományőrző Rozmaring Népdalkör produkciója volt hallható az udvaron felállított alkalmi színpadon. A tapssal, kurjongatásokkal elismert helyi népdalok éneklésébe a közönség soraiból is többen bekapcsolódtak, így a hangulat hamar a tetőfokára hágott.

Felállították a májusfát

Fotó: Zsiga Ferenc

A folytatásban az egy éve alakult szövés kereten szakkör tagjai mutatkoztak be, akik az elkészült darabokból kis kiállítást rendeztek be az épület szabadkonyhájában. A látottak alapján bizton állíthatjuk, hogy bővül majd a szakkör tagjainak a száma, ugyanis többen sikeresen próbálkoztak a szövés nem is olyan egyszerű tudományának elsajátításával, láthatóan kedvet kaptak eme hagyományosan asszonyi elfoglaltsághoz.

A családok legkisebb tagjainak kézműves foglalkozást szerveztek az emlékház tornácán, a gyerekek szorgos elfoglaltságát és figyelmét egy idő után nem kisebb dolog törte meg, minthogy megérkezett a hatalmas májusfa, amelyet első alkalommal állítottak fel a falu híres festőművészéről elnevezett, egykor lakóhelyéül is szolgáló, immár emlékházként, tájházként működő ingatlan udvarán.

Fotó: Zsiga Ferenc

A gyerekek nagy örömmel és odafigyeléssel díszítették fel színes szalagokkal a hatalmas májusfát, amelyet aztán az apukák közös erővel úgy állítottak föl a ház udvarán, hogy azt a járdán haladók is jól lássák.

A napra Tücsök Szabi koncertje tette föl a koronát. Az előadóművész a főleg a kisebb gyermekek számára ismeretlen hegedűvel, gitárral és dobbal élénkítette a saját szerzeményeiből összeállított, elsősorban az óvodás korosztálynak szóló produkcióját.

Bedi Gyula polgármester

Fotó: Zsiga Ferenc

„Tájházunk mai ünnepélyes tavaszi kapunyitása kitűnő alkalom arra, hogy a tavaszi, nyári programjainkra, eseményeinkre felhívjuk a falu közösségének és a leendő látogatóinknak a figyelmét.” – fogalmazott Bedi Gyula polgármester a program zárásakor.