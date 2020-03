Hivatalos: 2021. július 23-án kezdődik a jövő évi olimpia

Cikkünk frissül!

Japán sajtóértesülések szerint a szervezőbizottság vezető testületének hétfői ülése után erről az időpontról állapodott meg egymással a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Tokió városa és a japán kormány.

BREAKING: #Tokyo2020 Olympics Games to be postponed to an Opening Ceremony date on 23 July 2021

IOC to announce official update soon.

Source: https://t.co/82drBAh3ob

— Badminton Talk (@BadmintonTalk) March 30, 2020