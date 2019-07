Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője elégedett az ESMTK elleni teljesítménnyel

Labdabirtoklásban is, játékban is jó teljesítményt nyújtott a Kecskeméti TE az ESMTK elleni felkészülési meccsen. Szombaton a Doroggal mérkőzik a hírös városi alakulat.

Az NB III.-as bajnokság Keleti csoportjának legutóbbi idényében bronzérmes ESMTK vendégeként játszott felkészülési mérkőzést szerdán este a Kecskeméti TE. A hírös városi alakulat győztesen tért haza Pesterzsébetről.

ESMTK–Kecskeméti TE 1–2 (1–1)

Kecskemét: Kunsági – Tamaskó, Nánási, Fehér, Grünvald, Hegedűs, Vágó, Asztalos, Barna, Babolek, Peres. Csere: Berta (kapus), Szabó G., Hirman, Szabó D., Szalai, Kéri, Selyem.

Gólszerző: Slezák, ill. Babolek, Barna.

Az ESMTK némileg a semmiből szerezte meg a vezetést – számolt be a találkozóról a kecskemetite.hu portál. Slezák Richárd 17 méteres szabadrúgásból tekert a sorfal mellett a jobb felső sarokba (1–0). A bekapott találat után egyre több támadást indított a KTE és sikerült kiegyenlítenie: Tamaskó Ádám húzott el a jobb oldalon, betört a tizenhatoson belülre, majd Babolek Zoltánt szolgálta ki, aki a léc alá lőtte a labdát (1–1).

A második félidőben jöttek a cserék mindkét oldalon, eleinte helyzetből is kevesebbet láthattak a nézők. Majd, ahogy telt az idő, egyre jöttek a gólszerzési lehetőségek mindkét fél részéről, de a kapuba csak a vendégeknek sikerült betalálniuk: Vágó jobb alsóba tartó labdáját kitolta a házigazdák kapusa, a kipattanóra Barna Béla startolt rá és közelről a hálóba lőtt, kialakítva az 1–2-es végeredményt.

Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője ismét sok fiatalnak adott lehetőséget, hiszen a KTE Labdarúgó Akadémia játékosai közül Szabó Gergő, Hirman Kristóf és Szalai József ezúttal is pályán volt, míg Berta Csaba most debütált a felnőttcsapatban. A keretben először volt ott Barkó­czi Ádám is, aki később mutatkozhat be.

– Most sem az eredmény volt a legfontosabb, inkább arra voltam kíváncsi, hogy a keddi edzésekre miként fognak reagálni a játékosok. Nehezek voltak, ennek ellenére a fáradtság annyira nem látszott rajtuk. Összességében elégedett vagyok a látottakkal, labdabirtoklásban is, játékban is jó teljesítményt nyújtottunk. Mindig jó nyerni, pláne egy olyan csapat ellen, mely kimondottan a feljutást tűzte ki célul, de ismét hangsúlyozom: nem az eredmény volt a lényeg. Sok fiatal léphetett pályára megint, Berta Csabi most debütált a felnőttek közt, amihez gratulálok neki! Szeretnénk őket is beépíteni, ezek az edzőmeccsek arra is jók, hogy kis rutint szerezzenek. Itt megmutathatják, hogy lehet számítani rájuk. Elégedett vagyok eddig a heti munkával, csütörtökön kicsit könnyebb nap jön, után aztán készülünk az NB II.-es Dorog ellen – mondta Zoran Kuntics.

A Dorog elleni felkészülési mérkőzés szombaton 11 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.

Sorsoltak a Magyar Kupában

A Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságában kisorsolták a Magyar Kupa 1. fordulójának párosításait. Az első körben 18 klub harcol a továbbjutásért, amely egy mérkőzésen dől el. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény – függetlenül a csapatok osztályba sorolásától –, hosszabbítás nincs, a továbbjutás büntetőkkel dől el. Az országos főtáblára három együttes juthat fel a megyéből.

Párosítások: Kecel (megye I.)–Bácsalmás (megye I.), Kiskunhalas (megye I.)–Kalocsa (megye I.), Pálmonostora (megye II.)–Kiskőrös (megye I.), SC Hírös-Ép (megye II.)–Kiskunfélegyházi HTK (megye I.), Lajosmizse (megye I.)–Akasztó (megye I.), Harta (megye I.)–Kecskeméti LC (megye I.), Szabadszállás (megye I.)–Kerekegy­háza (megye I.), mindegyik talál­kozót augusztus 3-án 17 órakor rendezik. Géderlak (megye II.)–Soltvadkert (megye I.), Baja (megye II.)–János­halma (megye I.), mindkét meccs augusztus 4-én 17 órakor kezdődik.