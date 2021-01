Vasárnap meccsel a KTE

Fontos győzelmet aratott szilveszter előestéjén hazai pályán a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a férfi első osztályú bajnokság alapszakaszában a Debreceni EAC ellenében, sokáig azonban az ünnepek dacára sem pihenhetnek a babérjaikon a hírös városiak, hiszen vasárnap máris újra pályára lépnek, Wittmann Krisztiánék az év első mérkőzésén a Jászberényt fogadják.

Elképesztő sorozatnak a harmadához ér vasárnap este a Duna Aszfalt-DTKH csapata a férfi első osztályban, amikor Váradi Kornél együttese a sereghajtó Jászberény gárdáját fogadja. Rendhagyó volt szinte minden szempontból a 2020-as esztendő, és ebből kifolyólag rendhagyóan indul, és jó darabig – mindenki reményei szerint: nem végig – rendhagyó lesz a 2021-es év eleje is. Ez a kecskeméti csapat esetében úgy jelentkezik, hogy szinte példátlan sorozatot játszik le ebben az időszakban a felnőttkeret. Azoknak a mérkőzéseknek a maratoni sorozatát ugyanis, amelyek között nem telik el legalább egy hét pihenő, de­cember 22-én kezdte meg a KTE, és ez a sorozat egészen február 6-ig tart. Ez alatt a negyvenhét napos erőltetett menet alatt nem kevesebb, mint

tizennégy bajnokit vívnak a kecskeméti lilák.

Nincsenek ezzel természetesen egyedül, hiszen az egész mezőny ugyanilyen sűrített tempóban vívja a meccseit a megannyi, a koronavírus miatt elmaradt mérkőzés miatt.

De vajon hogyan lehet ezt bírni? Lehet – válaszolt röviden Wittmann Krisztián. – Ez valóban most egy szokatlanul megterhelő időszak, de nem csak mi vagyunk ilyen helyzetben, hanem az összes csapat nagyon sok meccset fog játszani – fejtette ki. – A járvány minden csapatot utolért, minket ért el egyébként utoljára az első osztályban. Ez most egy ilyen év. De én úgy gondolom, hogy ez nekünk akár még jól is jöhet, hiszen mi minél több meccset játszunk minél sűrűbben, annál jobban szoktunk játszani, mindig a sorozatok vége felé kerülünk egyre jobb formába. Nagyon fontos, hogy a meccsek után leüljünk, leszűrjük a hibáinkat, hogy aztán ki tudjuk azokat javítani. Tehát egy ilyen sűrű, maratoni sorozat akár jól is elsülhet. Aztán majd meglátjuk. Ráadásul szerencsére meglehetősen sok hazai meccsből áll a sorozat.

Nem lesz egyszerű ez a fázis, de senki másnak sem lesz az.

Egy ilyen időszakban az edzések megszervezése, a terhelések elosztása is rendhagyóan alakulhat. – Nálunk az a szokás, hogy aki kevesebbet játszott egy meccsen, annak a meccs utáni napon egy kicsivel több mozgás van, mint azok számára, akik többet játszottak. A meccsek után napokat egyébként is rendre a regenerációra szánjuk, no meg a meccs felvételeinek a kielemzésére, a következő meccsre való felkészülésre.

Közvetlenül a DEAC elleni mérkőzés előtt igazolt egy új játékost a kecskeméti gárda, Nemanja Jaramazt. – Úgy gondolom, hogy máris nagyszerűen beilleszkedett – mondta el első benyomását az új csapattársról Wittmann Krisztián. – Mindössze kettő edzésen vett részt az első meccse előtt, tehát nagyon sok ideje nem volt még beépülni, de máris kidolgoztunk néhány figurát arra az esetre, amikor ő van a pályán, többnek az elsajátítására ennyi idő alatt nem is lehetett idő. Én azt mondom, hogy az első három nap után, mióta ismerem, abszolút jól beilleszkedett, és úgy gondolom, hogy a pályán is remekül mozgott, senki meg nem mondta volna, hogy ez az első mérkőzése ebben a csapatban. Biztos vagyok tehát abban, hogy nagyon nagy segítség lesz a csapat számára.

Némileg könnyíti a kecskemétiek helyzetét, hogy ebben a szinte példátlan sorozatban meglehetősen sok a hazai mérkőzés, az első négy találkozó mindegyikét a Messzi István sportcsarnokban vívták, illetve vívják meg, természetesen zárt kapuk mögött. A Pécset legyőzte a KTE, az Alba elvitte Kecskemétről a pontokat, a DEAC-ot aztán újfent legyőzte Váradi Kornél együttese,

most vasárnap este pedig a sereghajtó, tizenkét mérkőzésből nyeretlen Jászberény érkezik a hírös városba.

A tabella utolsó helyezettje elleni mérkőzés meglehetősen hálátlan feladat, hiszen ezek azok a találkozók, amelyek előtt a szurkolók hajlamosak már a kezdés előtt elkönyvelni csapatuk számára a három pontot, és azt figyelni, hogy mi lesz a következő kihívás. Wittmann Krisztián, a kecskemétiek csapatkapitánya pontosan tudja, hogy ebbe a hibába a játékosoknak nem szabad beleesniük, mert ez a hozzáállás rendre visszaüt, ráadásul ez a Jászberény már nem is teljesen ugyanaz a Jászberény, amely az ősznek nekivágott. – Valóban óriási hiba lenne vasárnap este elbizakodottan pályára lépni csak azért, mert a sereghajtót fogadjuk. Ráadásul most igazoltak néhány új játékost, őket folyamatosan építik be a csapatba, nem tudjuk tehát, hogy kik fognak játszani ellenünk az új légiósaik közül. Biztos vagyok benne, hogy ez a csapat egyre erősebb, mert nem is csak játékosok érkeztek újak, hanem tudomásom szerint nemrégiben történt egy edzőváltás is. Az tehát biztos, hogy meglehetősen nehéz időszakon mennek keresztül, de ott is dolgoznak, aminek előbb-utóbb meglesz a gyümölcse. De nekünk csak saját magunkra kell koncentrálnunk, és én úgy gondolom hogy hazai pályán egyértelműen mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, és azon leszünk, hogy megnyerjük ezt a találkozót.