Tisztes helytállást vár az edző

Március végén befejezte az alapszakasz-mérkőzéseit a Bajai Bácska FKE csapata, jövő héten viszont már el­kezdik a 9–12. helyért folyó küzdelmeket.

Az alapszakaszt egy vereséggel zárta az MTK ellen, mégis egy jó hajrát produkált az NB I./B Piros csoportjában a Bajai Bácska, amivel az alapszakaszt a tabella tizedik helyén zárta a klub.

– Egy kissé csalódott vagyok, azonban amilyen kaotikus volt ez az év, valamint amilyen mérkőzéseket játszottunk, örülök, hogy bent maradtunk a Piros csoportban – nyilatkozta Cservék Csaba, a Bajai Bácska FKE vezetőedzője.

– Lehettünk volna egy kicsivel jobb helyen, de majd jövőre megpróbáljuk véghez vinni. A januári karantén miatti kihagyás után sűrűsödtek a mérkőzések, amelyekből nem jöttünk ki jól, nem tudtunk hazai pályán megfelelően játszani, ezek befolyásolták a mérkőzéseinket, melyekből nagyon sok egylabdás volt. Hogyha azokat jól abszolváljuk, lehetett volna 17-18 győzelem is. De voltak kiemelkedő teljesítményeink az alapszakasz során. A vége felé is volt egy-két mérkőzésünk, például a Salgótarján elleni – 91–76-ra győztük le őket –, majd utána a Honvéddal szembeni találkozó, ahol bár a meccs alatt lesérült alapjátékosom, mégis győzelemmel hagytuk el a pályát. Az év elején is voltak találkozók, aminél elégedett voltam a látottakkal, december elején formában is voltunk, így rosszul jött az a karantén januárban. A Vasas elleni idegenbeli mérkőzésen viszont abszolút nem sikerült semmit jól véghez vinni. Ott bármeddig játszhattunk volna, abban a meccsben nem volt több. A többi mérkőzés rendben volt, akár az idegenbeli játszmákat, akár a hosszabbításmeccseket nézzük. Küzdésből mindenesetre jelesre vizsgázott a csapat, mivel nagyon sokszor volt, hogy nem tudtunk teljes kerettel kiállni, ennek ellenére szerintem sikerült helytállni.

Márciusban a Sugó-partiak két alapembere is kiesett a folytatásra. Milos Vukicsevics a Salgótarján elleni mérkőzésen szenvedett részleges vádliizom-szakadást. Majd Jakab Péternek sérült a bokája a Budapest Honvéd elleni találkozón.

– Az alapszakasz végén sérült meg két játékosunk, Milos Vukicsevics és Jakab Péter, úgy néz ki, nem tudnak pályára lépni a hátralévő néhány összecsapáson. Talán Jakab Petiben még bízom egy kicsit, hogy a vége felé csatlakozhat, de ha nem javul a lába, akkor inkább nem erőltetjük, hanem a jövőre koncentrálunk vele kapcsolatban. A többiek viszont egészségesek.

Április 3-án kezdődtek a play-out küzdelmei, ahol a PVSK-Cargate a MEAFC-Miskolc ellen játszott, amelyet hazai pályán és idegenben is legyőzött. A Bajai Bácska FKE így a Pécs ellen lép pályára a 9–12. helyért folyó csatában.

– Jövő hét hétfőn már játszunk. A PVSK-val kezdünk, két győztes meccsig, utána a Budapest TF–Nagykőrös párharcból játszik egymással a két győztes és a két vesztes. Kinti edzésekkel készültünk a folytatásra, most teremben már nem annyira megfeszített erővel készülünk, inkább már csak a játékkal foglalkozunk. Kissé jobban örültünk, hogy a Pécset kaptuk a folytatásban, abból a szempontból is, hogy Bajához közelebb van, így nem kell annyit utazni, valamint mivel a Miskolc egy elég kellemetlen, fizikális csapat, fiatal játékosok alkotják a keretet. Főleg így, hogy a palánk alatt a két meghatározó emberünk kiesett, így elég nehéz mérkőzés lett volna, de mivel Pécs ellen az utolsó előtti fordulóban sérültek nélkül tudtunk nyerni, van esélyünk most is győztesen elhagyni a pályát, azonban most már inkább úgymond a túlélés a fontos. Lejátsszuk a mérkőzéseket, de már a következő idénybe tekintünk. Mindenesetre, ha a saját játékunkat tudjuk játszani és mellette meglesz az ideális dobóforma, akkor szerintem nem lehet probléma. Elég agresszív a védekezésünk akár ember ellen, akár zónában, tudunk könnyű kosarakat dobni, emiatt úgy gondolom, hogy egy jó ritmusú mérkőzésen is képesek vagyunk nyerni, ha mellé párosulnak a kinti dobások, ami az utolsó meccsen kívül jellemző volt a csapatra, hogy 8–11 hármast tudunk meccsenként dobni. Ha ezek rendben mennek, akkor megint képesek leszünk megnyerni a párharcot a PVSK ellen.