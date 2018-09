Tarolt és az élre állt a Kecel FC

A hétvégén a 4. fordulót játszották le a labdarúgó megyei első osztályú bajnokságban.

Duna Aszfalt TVSE–Harta SE 5–1 (4–0)

Tiszakécske, 150 néző, vezette: Geleta (Marozsi, Bábel)

TVSE: Antal – Ország (Varga N. 62.), Dóka, Bálint, Steklács, Holecz (Jelenfi 70.), Tóth K. (Juhász 86.), István, Hoffmann, Szabó Á. (László 80.), Tóth T. (Kiss V. 83.) Edző: Bagi Gábor

Harta: Rigó – Lajos, Molnár, Oroszi, Dorogi (Vincze 46.), Varga M., Csányi (Széhn 68.), Grecu, Velez, Péter, Kovács Zs. Edző: Sümegi József

Gól: István 13., 42., Tóth K. 18., Szabó Á. 20., Molnár (öngól, 55.), ill. Varga M. 55. perc.

Sárga lap: Holecz 37., illetve Varga M. 35., Dorogi 39., Csány 62., Lajos 80.

Bagi Gábor: – Végre megtört a jég. Ezt annak köszönhetjük, hogy az első félidőben a helyzeteinket nagy százalékban kihasználtunk. Szépen játszottunk, sok gólt szereztünk. A Hartának ma nem jött össze semmi. Talán mert rájuk kényszerítettük a sokmozgásos, futós, keresztpasszos játékot. A vendégcsapatnak is sok sikert kívánok a továbbiakban.

Sümegi József: – Gratulálok a Kécskének, ilyen arányban is megérdemelten győztek. Nem tudom, a játékosok szégyellik-e magukat, én szégyellem magam. Ilyen nagyképűen, lélektelenül, beképzelten nem szabad futballozni. Azt hittük, hogy mert nyertünk két meccset, már a bab is hús, és elég kiküldeni a cipőt meg a szerelést.

Kiskőrösi LC–Kelebiai KNSK 5–2 (1–1)

Kiskőrös 300 néző, vezette: Rabi (Marton, Csík)

KLC: Ámann – Somlyai (Füleki 66.), Rácz, Nagy A., Bányai (Horváth R. 70.), Salami, Molnár T. (Simon 84.), Madácsi, Hajnal (Szentgyörgyi 75.), Mokrickij (Kovács J. 56.), Amin. Edző: Miskovicz Bálint.

Kelebia: Farkas Á. – Farkas A. (Baji 56.), Kmec (Döbrentei 53.), Kollár, Vékes, Tesic (Hugyecz 88.), Plichta, Honfi D. (Kátai 56.), Plvasic, Turi, Torma (CSamangó 77.). Edző: Kószó László

Gól: Molnár T. 3., 64., 83., Nagy A. 51., 87., illetve Tesic 44., Vékes 75.

Sárga: Nagy A. 28., Madácsi 34., Molnár T. 36., Salami 53. Ifi: 4–1

Miskovicz Bálint: – Kicsit fáradtan mozgott a csapatom, de ebben én vagyok a ludas, ugyanis ezt a hetet még a fizikális állapotunk javítására szántam, ám küzdeni tudásból így is jelesre vizsgáztak a fiúk. Az öt gól mellett volt még számtalan helyzetünk, de a lényeg, hogy nyertünk, és itthon tartottuk a fontos három pontot.

Kószó László: – Taktikailag és erő tekintetében is nagy csata folyt a két szervezett csapat között. Meglehetősen jól használtuk ki az adódó lehetőségeinket, és a hatékonyságunkkal sem volt gond. 3–2 után az utolsó tíz percben olyan gólokat kaptunk, amilyeneket ilyen szinten nem szabad.

Kiskunhalas–Kalocsa 1–1 (1–1)

Kiskunhalas, 200 néző, vezette: Antal (Baranyai, Juhász)

Kiskunhalas: Csehó-Kovács – Ács (Gyenizse 74.), Nna Nna, Bereczki, Amariutei, Mihalkó, Grácz R. (Barta 82.), Ropos, Tandari, Peic, Csáki. Edző: Márton Zsolt

Kalocsa: Hegedűs – Melcher, Zorván, Kollár, Dostyicza, Follárdt, Márkus, Mátyás (Busa 51.), Szabó V., Salacz, Pintér. Edző: Kohány Balázs

Gól: Nna nna 21., illetve Kollár 42.

Sárga: Csáki 37., Amariutei 58., Ropos 71., ill. Márkus 45. Ifi: 1–9

Márton Zsolt: – Két edzésem volt eddig a fiúkkal, de sokat visszakaptam abból, amit kértem. Ha higgadtabbak vagyunk, ez a meccs meg is lehetett volna. A végén két óriási ziccerünk volt, amit vehetnék biztató jelnek is, de most inkább tüske, ami a pontvesztést jelentette. Sikerült kizárnom, hogy a Kalocsával játszunk, még úgy is, hogy mindig a szívem csücske marad. Kemény munka vár ránk Halason, de érdemes lesz néha ránk pillantani.

Kohány Balázs: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen a kerete alapján a Halasnak évek óta az egyik legjobbnak kellene lennie. Jó meccset játszottunk, a második félidő a miénk volt, ha frissebbek vagyunk, nyerhettünk volna, még akkor is, ha a Halasnak voltak a végén helyzetei. Igazságos a döntetlen, de azért van hiányérzetem. Ebben a hónapban ez a hetedik éles meccsünk, ami egy megyei szintű csapatnál nagyon sok.

Jánoshalmi FC–Lajosmizsei VLC 1–1 (1–0)

Jánoshalma, 200 néző, v: Holczimmer (Sebestyén, Berger)

Jánoshalmi FC: Urlauber – Szabó Szilárd, Stojanovic V., Balázs, Stojanovic M., Jesic, Harnos (Farkas P. 51.), Andelic (Jeszenszky 77.), Farkas D., Maravic (Kiss B. 54.), Várda (Gáspár 62.) Edző: Florin Nenad.

Lajosmizse: Varga – Rapi, Szabó Szabolcs (Palotai 75.), Fekete, Háry, Árva, Kiss L. (Sajó 87.), Dóka D., Szabó G., (Sudár 68.), Simtchatcha, Juhász (Csorba 77.). Játékos-edző: Árva Zsolt

Gól: Balázs 32., ill. Háry 80. perc.

Sárga lap: Szabó Szilárd 75. Ifi: 0–1

Florin Nenad: – Ebben a hónapban öt meccsünk volt zsinórban, kicsit elfáradt a csapat. Az első félidőben rúgtunk egy gólt, volt három nagy helyzetünk. A vendégek a mi hibánkból egyenlítettek, aztán már nem volt idő fordítani

Árva Zsolt: – A végeredmény számunkra egy kicsit csalódás, mert győzni jöttünk Jánoshalmára. Meg is volt a reális esélyünk rá, sajnos egy apró hibát vétettünk, így az egy pontot a hazai csapat itthon tudta tartani.

Kecel FC–Szabadszállási SE 7–1 (1–1)

Kecel, 200 néző, v.: Tóth Csaba (Gál Szilárd, Juhász Andor).

Kecel: Eifert – Horváth Á. (Doszpod 74.), Nagy G., Vata, Urlauber, Patai, Sendula P. (Papp 68.), Bajnok, Sendula J., Herczeg P., Nébl (Fehér 83.). Edző: Kis Péter.

SzSE: Németh –Pandur, Sztakó, Pintyi, Bajusz, Hegedűs, Máruska, Kapus (Horváth Z. 85.), Kiss Sz., Gavula, Csurka. Edző: Buzási Balázs.

Gól: Patai 18., 64., 84., Bajnok 49., 73., 77., Nagy G. 60., illetve Gavula 24. perc.

Sárga lap: Horváth Á. 20., Urlauber 86., Bajnok 89., illetve Gavula 29., Sztakó 63. Ifi: 14–1

Kis Péter: – Az első félidőben kissé bealudtunk, ezért kaptunk egy gólt, de a félidőben átbeszéltük a problémát, aminek köszönhetően már jóval koncentráltabban és taktikusabban jöttün ki. A Szállás az első félidőben hatalmas iramot diktált, a második félidőre elfáradhattak, ennek is köszönhető a gólkülönbség. Köszönet illeti a Szabadszállást, mert a sérült játékosunknak a Szabadszállás gyúró hölgye sietett elsőként a segítségére, ami nagyon sportszerű gesztus volt a részükről.

Buzási Balázs: – Pályafutásom legérdekesebb mérkőzése volt ez, nem volt még példa arra, hogy ekkorát változzon a játék képe. Az első félidőben sokat támadtunk, akkor az ellenfél egy gólt rúgott. A másodikban is támadtunk, hét-nyolc ziccerünk is volt, de azokból lekontrázott minket a Kecel. Ettől függetlenül ilyen arányban is megérdemelten nyertek. Az előre játékkal semmi gond, hátul nem vagyunk stabilak. A játékosok elszántak, gőzerővel készülünk a következő meccsre, bizonyítani akarjuk, hogy a legjobbak között vagyunk. Most még csiszolódunk.

Soltvadkerti TE–Akasztó FC 0–3 (0–1)

Soltvadkert, 250 néző, v.: Polyák (Katona, Tóth István).

Soltvadkerti TE: Frittmann – Szarka, Frei (Torma 60.), Radics, Soproni (Pekker 46.), Palakovics (Németh 46.), Márki, Burszki, Font (Tóth Á. 46.), Rózsa, Szalai. Edző: Hatvanyi Edvárd.

Akasztó: Németh – Tratter, Megyes, Bánszki (Rákóczi 69.), Juhász, Kudron (Lázár Zs. 63.), Palla, Szabó Zs. (Podmaniczki 90.), Kósa, Turancsik (Biber J. 88.), Fésüs (Nagy F. 79-). Edző: Szrenkó István.

Gól: Palla 39., 62., Lázár 94.

Sárga: Szarka 73., illetve Bánszki 52., Turancsik 72., Fésüs 74., Palla 82. perc. Ifi: 4–0

Hatvanyi Edvárd: – Megérdemelten nyert az Akasztó, bár nekünk is voltak lehetőségeink, 2–0-nál érzésem szerint szabályos gólunkat nem adták meg, ha az megvan, máshogy alakulhatott volna. Megyünk tovább, próbálunk a jövő héten győzni.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Nagyszerű körülmények között játszhattunk, amiért jöttünk, azt végrehajtottuk. A srácok végig küzdöttek, hajtottak, Soltvadkerten győzni óriási dolog.

Bácsalmási PVSE–KiskunfélegyházA 2–2 (0–2)

Bácsalmás, 250 néző, vezette: Virág (Szalai, Fodor)

Bácsalmás: Eckert –Princz, Vuckovic, Ivkovic, Baladin, Hernády (Jenei 82.), Szádeczky, Snyehola (Posa 75.), Sibalin, Sőreg, Rudics. Edző: Vanó Sándor.

KHTK: Oroszi – Bábi, Valkai, Sándor (Kokncz Zs. 57.), Szabó A. (Nagy V. 76.), Palásti, Tóth I. (Szabó T. 82.), Ábel, Koncz M. (Nagy D. 62.), S. Juhász, Gajdacsi (Zs. Juhász 82.). Játékos-edző: Koncz Zsolt

Gól: Sőreg 66., Ivkovic 82., illetve Tóth I. 7., Valkai 43. perc.

Sárga lap: Baladin 33., Ivkovic 42., illetve Sándor 55. perc. Ifi: 3–0

Vanó Sándor: – Az első félidőben jobbak voltak a vendégek, míg a második félidőben a szívünknek és a lelkesedésünknek köszönhetően itthon tartottuk az egyik pontot, ami a mi helyzetünkben óriási dolog, főleg egy jól felkészített, erős csapat ellen.

Koncz Zsolt: – Az első félidőben több lehetőségünk is volt arra, hogy eldöntsük a három pont sorsát, de elhibáztuk a helyzeteket. A szünet után esett a koncentrációnk, aminek pontvesztés lett a vége.

Ez következik a 4. fordulóban

Csúcstalálkozóra kerül sor Kalocsán, ahol a nyolcpontos Kalocsa a tízpontos Kiskőröst fogadja. Kohány Balázsék győzelemmel meg is előzhetik az idén remekül rajtoló Kiskőröst, Salamiék azon lesznek, hogy ez ne sikerüljön. Az Akasztónak hazai pályán a Kécske ellen, a Kecelnek pedig Hartán kellene győznie ahhoz, hogy a dobogón maradjon, bizonyára mindkét csapatnál ez a cél. A Szabadszállás–Jánoshalma párosítás kiszámíthatatlan csatát ígér. Ezúttal az egyelőre nyeretlen Kiskunhalashoz utazik az őszi idényben mindig idegenben játszó Kiskunfélegyháza. Nyeretlen még a Kelebia, a Soltvadkert, a Lajosmizse és a Bácsalmás, ők egymás ellen játszanak. Mindkettő csemegének ígérkezik, Lajosmizsén ráadásul két, a hétvégén sikerélményt átélő csapat ­találkozik.