Szomszédvári rangadót vívnak Kiskunhalason és Akasztón, déli derbit Kelebián

Lassan elérkezik a bajnokság hajrája a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, hiszen ma délután a 21. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok.

Szombat

Kiskunfélegyházi HTK–Duna Aszfalt TVSE

Kiskunfélegyháza, 15 óra, vezeti: Vörös Gábor (Juhász Andor, Slezák Márk).

Koncz Zsolt, a Kiskunfélegyháza játékos-edzője: – A hétközi mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de ezért szép a futball, hogy eltelik pár nap és van lehetőség a javításra. Továbbra sem változtak céljaink, mindent meg fogunk tenni, hogy minél sikersebben szerepeljünk a bajnokság hátralévő részében. Pontvesztés volt ez a hétközi, de úgy gondolom, hogy saját kezünkben van a sorsunk. Megbeszéltük az öltözőben a dolgokat, készülünk a Tiszakécske csapata ellen, amelyről tudjuk, hogy jó passzban van. Természetesen hazai pályán itthon szeretnénk tartani a három pontot, amire most már szükségünk is van.

Lajosmizsei VLC–Harta SE

Lajosmizse, 17 óra, vezeti: Tóth Róbert (Farkas Attila, Juhász Tamás).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – A Harta elleni hazai mérkőzésen az alap- kiindulópontunk a szokásos, mindenképpen szükségünk van az egyik pontra, aztán meglátjuk, hogyha a maximumot tesszük ki a pályára, az mire lesz elég. Nekünk egy rendkívül rossz szériánk volt eddig a tavasz folyamán, ami a hétközi, kiskunfélegyházi mérkőzésen remélhetőleg megszakadt. Abban biztos vagyok, hogy emocionálisan nagyon sokat adott a társaságnak a hétközi bravúr, a félegyházi pontrablás, ugyanakkor sajnos veszítettünk is el megint játékost. A tavasz folyamán ez már nem újdonság, rendre volt több hiányzó a keretből, ma délután is lesz. Ez a tavasz már csak ilyen, de mindent el fogunk követni, hogy a céljainkat elérjük. A Hartáról tudjuk, hogy erős középcsapat, a közelmúltban remek eredményeket értek el, jó képességű játékosokból áll, készülünk ellenük kőkeményen. Azt garantálhatom, hogy érdemes lesz kilátogatni a mérkőzésre.

Kelebia KNSK–Jánoshalmi FC

Kelebia, 17 óra, vezeti: Bartucz Tamás (Kócsó Tibor, Bozóki Rajmund).

Molnár László, a Kelebia edzője: – Fogalmazzunk úgy, hogy nincs örömteli hangulat a csapat környékén a vártnál gyengébb szereplés miatt. Ettől függetlenül próbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani és megnehezíteni a Jánoshalma dolgát. Ha szerencsénk lesz, akkor akár pontot is szerezhetünk. Azt gondolom, hogy a hazai pálya nem jelent előnyt számunkra. A Jánoshalma a bajnoki címért indult, ezért aztán tudjuk, hogy nagyon kemény ellenfél lesz, de mi igyekszünk megnehezíteni a dolgukat.

Kalocsai FC–Kecel FC

Kalocsa, 17 óra, vezeti: Bosnyák Sándor (Kaszala Mihály, Bende Gábor).

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – A múlt héten nagy csalódás volt számunkra a tiszakécskei vereség, de azóta átbeszéltük a dolgokat, és remélem, hogy ma délután újra a régi arcát mutatja a csapat. Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, mert tudom, hogy Kis Péter kollégám jó munkát végez a csapatával és nem téveszt meg bennünket a gyengébb tavaszi rajtjuk. Nálunk néhányan ugyan kisebb sérülésekkel küszködnek, de nem lesz hiányzónk és nincs eltiltottunk sem. Hazai pályán mindenképpen győzelemre számítunk, hiszen nagyon kell mindhárom pont, hogy tudjuk tartani a lépést az előttünk állókkal.

Faddikorr-Kiskunhalasi FC–Kiskőrösi LC

Kiskunhalas, 17 óra, vezeti: Hartung Vilmos (Álló Tibor, Fogarasi Attila).

Márton Zsolt, a Kiskunhalas edzője: – Egy újabb hazai mérkőzés elé nézünk, amely igazán nagy rangadó lesz, a Kiskőrös ellen. A célunk az, hogy játsszunk egy jó mérkőzést, és itthon tartsuk a három pontot. Tiszteljük az ellenfelet, elismerjük azt, hogy nem véletlenül vannak a tabella elején, de mindent tekintetbe véve azért mindenképpen győzelemmel szeretnénk elhagyni a pályát.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrösiek edzője: – Nem a legjobb előjelekkel készülünk erre a mérkőzésre, mert vannak olyan játékosaink, akik piros, sárga lapok, illetve betegségek miatt nem léphetnek pályára. Ettől függetlenül megpróbáljuk felvenni a versenyt a Kiskunhalassal, mert biztosan vissza akar vágni az őszi vereségért. Nekünk ahhoz, hogy a bajnokság végén az első három helyen tudjunk végezni, nagyon kellene a pont, illetve lehetőség szerint a pontok. Így aztán nehéz mérkőzésre számítok, nyerjen a jobbik csapat!

Vasárnap

Akasztó FC–Szabadszállási SE

Akasztó, 17 óra, vezeti: Geleta Mihály (Kaszala Mihály, Váczi Levente).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Megmondom őszintén, nem a legjobb előjelekkel készülünk a holnapi, voltaképpen szomszédvári rangadóra. Az egész tavasz folyamán gondot okozott a sok sérült és az eltiltás, és a jánoshalmi mérkőzés miatt a sérültjeink, illetve az eltiltottjaink száma csak gyarapodott. Alapemberek hiányoznak, így aztán a megye hármas csapatunkból kell kipótolnunk a keretet, csak hát persze ők meg ma délután játszanak bajnokit, így tehát ez sem egyszerű. De hát aki bekerül a csapatba, annak kell helytállnia. Mindenesetre mindent elkövetünk azért, hogy helytálljunk a szeszélyes Szabadszállás ellen.

Bácsalmási PVSE–Soltvadkerti TE

Bácsalmás, 17 óra, vezeti: Borsos Tamás (Vén Krisztián, Szűcs Gábor).

Vojnics-Zelics Szasa, a Bácsalmás edzője: – Csapatunk teljes lesz, mivel a hétvégén a két hiányzó játékosunk is pályára léphet. A tavaszi szezonban több alkalommal maradt el teljesítményünk a vártnál, Halason és Kiskőrösön sem sikerült a legjobbat kihozni magunkból. Úgy hiszem, most hazai pályán mindenki odateszi magát, hogy megnyerjük a meccset. Annál is inkább, mivel győzelem esetén feljebb léphetünk a tabellán.

A megye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 20 14 5 1 72–31 47

2. KISKŐRÖS 20 12 6 2 44–25 42

3. JÁNOSHALMA 20 12 4 4 57–18 40

4. KALOCSA 20 10 7 3 44–26 37

5. KECEL 20 9 5 6 46–32 32

6. AKASZTÓ 20 9 4 7 37–34 31

7. KISKUNHALAS 20 8 5 7 32–30 29

8. TISZAKÉCSKE 20 8 3 9 36–49 27

9. HARTA 20 7 5 8 37–56 26

10. SZABADSZÁLLÁS 20 5 7 8 36–52 22

11. SOLTVADKERT 20 5 3 12 28–45 18

12. LAJOSMIZSE 20 3 5 12 35–51 14

13. BÁCSALMÁS 20 2 7 11 39–57 13

14. KELEBIA 20 1 4 15 17–54 7