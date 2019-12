Szolnokon zárja az alapszakasz első felét a KTE

Forray Gábor, a KTE-Duna Aszfalt vezetőedzője büszke csapata eddigi teljesítményére. Nem véletlen, gárdája ugyanis az alapszakasz első felét kiváló eredménnyel zárta, amit jól jelez az is, hogy bejutott a Magyar Kupa nyolc együttese közé.

Az esztendő utolsó meccsét vívja vasárnap a férfi élvonalbeli bajnokságban a KTE-Duna Aszfalt. A hírös városi együttes az alapszakasz 13. fordulójában Szolnokra látogat, a találkozó 18 órakor kezdődik.

– A Szolnok visszakerült arra a polcra, ahová várható volt. Egy nagyon erős kerettel rendelkező topcsapathoz látogatunk. A legutóbbi két fordulóban magabiztos játékot nyújtottak, előbb Pakson nyertek, majd hazai pályán a Pécset verték 100–75-re. Formába lendültek, a közönség visszatért a csarnokukba, tehát pokoli hangulat vár ránk. De azért utazunk, hogy meglepetést okozzunk. De az már biztos, hogy a meccs eredményétől függetlenül pozitívan zárjuk az alapszakasz első felét, és ehhez gratulálok a játékosaimnak és nagyon büszke vagyok rájuk. Ilyen jó szereplésre senki nem számított, így én sem – mondta Forray Gábor, a KTE vezetőedzője, aki kiemelte a fiatal játékosok fontosságát.

– Van egy rutinos játékosokból álló első sorunk és egy fiatal, tapasztalatlan rotációnk. Lehet okoskodni, és negatív kritikákat hangoztatni, hogy keveset játszanak. De a fiatalokat nem lehet esztelenül a pályára küldeni, neki még sokat kell tanulniuk. Van, amikor bátrabbak, van amikor kevésbé, de ez a hullámzás a korukból. Majd lassan felveszik a ritmust, és akkor komoly szerepük lehet. Ugyanakkor nagyon fontos tagjai csapatnak, büszke vagyok rájuk, mert pozitívan és nagyon lelkesen dolgoznak. Az eddigi hét győztes meccs nekik is köszönhető, mert kiválóan megoldották a rájuk bízott feladatokat.

A Szolnok elleni mérkőzéssel az alapszakasz feléhez ér a bajnokság. A kiírás szerint a Magyar Kupában az a nyolc együttes indulhat, amelyik a féltávhoz érve a tabella első nyolc helyét foglalja el. A Tisza-partiak elleni találkozó eredményétől függetlenül a hírös városiak biztosan kupaszereplők.

– Tavaly lecsúsztunk ugyan a kupaporondról, de most két fordulóval az alapszakasz fele előtt már páholyból nézhettük a többiek versenyét a nyolc közé jutásért. Boldog vagyok, mert a lehetőségeinkhez képest eddig remekül teljesítettünk. Ehhez pedig kellettek a szurkolóink is, akiknek nagyon köszönjük a sportszerű buzdítást, és azt, hogy vidéken is ott vannak mellettünk. Az utolsó meccs előtt pedig szeretnék magam, a játékosok és a klub dolgozói nevében boldog új évet kívánni minden kosárlabda barátnak – tette hozzá Forray.