Révész Ádám: Erősnek kell maradnunk

Csonkára sikeredett az első kecskeméti szezonja Révész Ádámnak, aki nehezen viseli a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatti állapotot. A KTE centere ugyanakkor mindenkit arra buzdít, hogy tartsa be a szabályokat.

A férfi élvonalbeli bajnokságban szereplő KTE-Duna Aszfalt tavaly nyáron szerződtette Révész Ádámot. A center tizenhat év után hagyta el a Szeged csapatát.

– Sokat köszönhetek Szegednek, hiszen itt nevelkedtem és a barátaim többsége is itt él. Viszont Kecskemétet is gyorsan a szívembe zártam, nagyon jól éreztem magam az első szezonomban – mondta Révész Ádám, a ktekosar.hu portálnak nyilatkozva. – Úgy gondolom, hogy amiért szerződtettek, azokat a feladatokat elvégeztem, viszont mindig van hová fejlődni, és ez motivál most az itthoni edzések alatt is. A KTE tipikusan az a csapat, ahol ha megtanulod a játékrendszert, akkor egyre hasznosabb tagja tudsz lenni az együttesnek. Szeretnék folyamatosan jobb lenni, és még több energiát vinni a pályára.

A 200 centiméteres játékosnak a koronavírus-járvány miatt csonkára sikeredett az első szezonja a hírös városi liláknál, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ugyanis befejezettnek nyilvánította a 2019/2020-as idényt. A társaihoz hasonlóan Révész Ádám is az otthonában készül a ma még nem tudni, mikor kezdődő következő évadra.

– A Tisza-parton szoktam a futóedzéseket végezni, igyekszem olyan helyeket találni, ahol kevés ember mozog. Továbbá otthon csinálom az erősítő feladatokat. A Polar-rendszerrel magunk és a szakmai stáb számára is tudunk visszaigazolást adni az állapotunkról, rendkívül nagy hasznát vesszük. A legjobban a labdával való gyakorlatok, a csapattársakkal való játék hiányzik, hiszen a kosárlabdának ez lenne a sava-borsa. A következő szezonban már négyes poszton is számítana rám a szakmai stáb, ezért fontos lenne, hogy minél előbb el tudjam kezdeni a dobógyakorlatokat – tette hozzá az igazi társasági embernek tartott játékos, aki számára így különösen nehéz a jelenlegi helyzet.

– Nehezen viselem, hogy nem tudok a rokonokkal, a barátokkal személyesen találkozni, a húsvét sem volt az igazi így. Viszont mentálisan most erősnek kell maradnunk, mert ha betartjuk a szabályokat, akkor előbb vége lesz ennek az embert próbáló időszaknak. Arra buzdítok mindenkit, hogy bármennyire is nehéz, de tartsa be a hatósági előírásokat, mert ez mindenki érdeke.