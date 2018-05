Otthon tartotta a Jánoshalma a pontokat

A 16. fordulóból elmaradt mérkőzést pótoltak május elsején, a Jánoshalma a Kalocsát fogadta. A mérkőzésen nagy küzdelem után hazai győzelem született.

Érdekes tétje volt a mérkőzésnek, hogy tudható volt, hogy amennyiben a Kalocsa pontot szerez Jánoshalmán, akkor a Kecskeméti LC már május elsején este megnyerni a bajnokságot. Sokáig úgy is nézett ki, hogy már most összejön a kecskeméti bajnoki cím, a Kalocsa szívósan védekezett, jól tartotta magát. Florin Nenad fiai szokás szerint mindent elkövettek, hogy feltörjék a vendégek védelmét. A 87. percben aztán büntetőből ez sikerült is. Az elmúlt hetekben két 11-est is kihagytak a jánoshalmiak, ezúttal Stojanovic Veljko állt oda a labdához, és biztos lábú ítéletvégrehajtónak bizonyult. A hajrában Farkas Pál is beköszönt, így egyre biztosabb a déliek ezüstérme, az pedig tény, hogy a Kecskemét a kiskunfélegyházi rangadón biztosíthatja be a bajnoki címet.

Florin Nenad: – Manapság egyre nehezebb feltörnünk az ellenfelek védelmét, újabban ugyanis kénytelenek vagyunk hozzászokni, hogy a vendégeink beállnak védekezni. A múlt vasárnap ez nem is sikerült a Kiskőrös ellen, most pedig a Kalocsa is sokáig tartotta magát, ám a 87. percben végre megtört a jég. Véleményem szerint megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, hiszen sok gólhelyzetet alakítottunk ki.

Kohány Balázs: – Meggyőződésem, hogy megérdemeltük volna az egy pontot. Nagyot küzdöttünk, sokáig tartottuk magunkat, mi sem jelzi ezt ékesebben, mint hogy az ellenfélnek csak a 87. percben sikerült először betalálnia, akkor is büntetőből. Nem történt tragédia, megyünk tovább.

Jánoshalmi FC–Kalocsai FC 2–0 (0–0)

Jánoshalma, 250 néző, vezette: Antal Péter (Apró Ferenc, Berger Tibor)

Jánoshalma: Halász – Suknovic, Szabó Sz., Nagy D., Balázs, Stojanovic M., Jesic (Farkas P. 64.), Körmöczi (Kiss B. 35.), Stojanovic V., Maravic (Andelic 60.), Harnos (Jeszenszky 54.) Edző: Florin Nenad

Kalocsa: Hegedűs – Vass (Pandúr 88.), Zorván, Kollár, Dostyicza, Follárdt, Kiss D., Mátyás (Rábóczki 77.), Szabó V., Nasz, Busa. Edző: Kohány Balázs

Gól: Stojanovic V. a 87., Farkas P. a 93. percben.

Sárga lap: Harnos 39., Suknovic 53., illetve Szabó V. 80., Hegedűs 87. perc.