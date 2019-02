Nemcsak a helybeliek, az ellenfelek is örülnek: az Akasztó új pályát épít

Megújul a közönsége miatt híres, a talaja miatt inkább azonban hírhedt akasztói pálya. Ha minden a tervek szerint halad, akkor már idén ősztől öröm lesz Akasztón pályára lépni a vendégcsapat számára is.

Akasztón nemcsak azért kellemetlen dolog látogatóként bajnokit játszani, mert a szép számú és rendre lelkes közönség hathatós támogatást nyújt a csapatának, de a legendásan rossz talaj miatt is. Az ugyanis nemcsak meglehetősen egyenetlen, hanem rendkívül mély is, így csapadék esetén labdarúgás helyett inkább dagonyázásra emlékeztet az, amit kilencven percen át művelnek. Rémálom ez a vendégcsapatoknak, de kellemetlen a hazaiak számára is, hiszen a talaj sérülésveszélyes. Akasztón a hazai játékosok is nemegyszer nem azért kérnek cserét, mert lerúgták őket, hanem, mert kiment a bokájuk. Így aztán alighanem a teljes megyei első osztályú mezőny megkönnyebbülten sóhajt majd fel, amikor megújul a pálya.

– Régi igényt szeretnénk ezzel kielégíteni, és nagyon örülünk, hogy most már a megújulás küszöbén állunk – jelentette ki Judák László, az Akasztó technikai vezetője. – A dolog úgy áll, hogy az anyagi keretek már megvannak, jelen pillanatban három kivitelezővel is tárgyalásban állunk, amint eldől, hogy ki végzi a munkálatokat, azok haladéktalanul meg is kezdődnek.

És hogy mi mindenre volt ehhez szükség? Elsősorban Endrődi Ferencre, a klub elnökére, aki hajlandó volt belevágni a rendezés megkezdésébe. Aztán szükség volt a Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának a támogatására, amelynek köszönhetően egy kétszáznyolcvanhárom­milliós TAO-támogatást nyert el a klub pályafelújításra. Nagy szükség volt a helyi önkormányzat támogatására, segítségére és hathatós közbenjárására is, ugyanis az önkormányzat segített lerendezni a jogi viszonyokat a földtulajdonosokkal. Közel negyven földtulajdonossal kellett egyeztetni, mindegyiküktől meg kellett vásárolni egy-egy kis parcellát, ezt az önkormányzat rendezte, magyarán az önkormányzat biztosította a szükséges földterületet. És szükség volt a földtulajdonosok rugalmasságára is, ők ugyanis nem gördítettek akadályt a fejlesztések elé.

S hogy miért volt szükség földek megvásárlására, amikor maga a pálya ott van? Nos, a felújítás két lépésben zajlik majd. Első lépésben megépítenek egy műfüves pályát a jelenlegi mellé, a jelenlegivel párhuzamosan, ehhez volt szükség a pluszterületekre. – A műfüves pályát a terveink szerint – ha minden összejön – szeptember elsején szeretnénk felavatni, a reményeink szerint ugyanis akkorra már használható lesz – vázolta fel az ütemtervet Judák László. Albérletbe ugyanakkor az idén tavasszal sem kell költöznünk, az idei tavaszi idénybeli meccseinket – amely nem sok, mindössze öt találkozó – még a régi pályánkon játsszuk. Ugyanakkor ősztől sem kényszerülünk albérletbe, hiszen amennyiben a tervek szerint őszre elkészül a műfüves pálya, a 2019/2020-as idényben azon játsszuk a hazai mérkőzéseinket. Ez manapság már nem okoz gondot, legális is, hiszen két éve például a Soltvadkert is műfüvesen játszott, amíg el nem készült a centere, ugyanakkor nem is okoz annyi gondot, mint régebben, hiszen a műfüves pályák minősége szó szerint évről évre egyre jobb. Ősztől pedig, miközben a csapat az új műfüvesen fogadja az ellenfeleket, megkezdődnek a munkálatok a jelenlegi egyes pályán. Ami nem lesz kis munka, hiszen jelentősen meg kell emelni a pályánk talajszintjét, hiszen éppen az volt a probléma, hogy a megyében az egyik legmélyebb.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor legkésőbb két év múlva újra a régi, megújult füvesen fogadhatja az ellenfeleit az Akasztó FC, de már idén ősztől sem kell irreális viszonyoktól tartaniuk az idelátogatóknak.

Így aztán az idei téli felkészülési meccseket kivétel nélkül idegenben vívja a klubnak a megyei első osztályban jelenleg a harmadik helyen álló csapata. Az előkészületi meccseket már meg is kezdték, hiszen szerdán Mezőfalvára utaztak Szrenkó István tanítványai, most hétvégén pedig Szabadszállásra látogatnak, majd – többek között – utaznak Kecelre és az NB III.-ban szereplő Iváncsához is.