Megnyerte a kupameccset Tihanyban a KTE

Az NB III. Közép csoportjában szereplő Kecskeméti TE HUFBAU a MOL Magyar Kupa első országos fordulójában a megyei első osztályban szereplő Tihanyi FC vendége volt. A mérkőzés a papírformának megfelelően alakult, így a kecskemétiek bejutottak a kupa következő körébe, azaz a 64 csapatos mezőnybe.

A meccs rögtön egy vendéghelyzettel indult, Constantinescu lőtt fölé 16-ról a 2. percben, de erre gyorsan érkezett Nagy válasza, Lékai azonban kitolta a labdát. Az első húsz percben fölényben játszott a KTE, ekkoriban főként átlövésekkel veszélyeztettek a hírös városiak. A 20. percben Asztalos járt a legközelebb a gólhoz, de kicsivel a bal felső sarok mellé lőtt. A hazaiaknak ezt követően volt egy erős negyedórájuk, a 25. percben a kapufát is megdöngették, majd a kipattanó után Lékainak kellett védenie egy veszélyes fejest. A félidő hajrájában újra a KTE dominált, ennek meg is lett az eredménye. A 39. percben Asztalos lőtte laposan középre a labdát jobbról, amit Constantinescu vágott be a kapuba, 0–1. A félidő vége előtt meg is duplázták a lila-fehérek az előnyt, Károly szögletét Kis bólintotta a kapu bal oldalába a 44. percben, 0–2.

A második félidőt immáron végig kecskeméti fölény jellemezte, amely először az 55. percben érett góllá, akkor Constantinescu csente el a labdát a cselezgető kapustól, majd Károlyhoz passzolt, aki be is lőtte a ziccert, 0–3. Sorra dolgozták ki ezt követően is Gombos Zsolt tanítványai a helyzeteket, Kerekes fejese azonban mellé ment, majd egy akción belül Tóth és Ludasi is alaposan megdolgoztatta a kapust. A 66. percben egy formás akció végén Kerekesnek már csak az üres kapuba kellett passzolnia, 0–4. A végeredmény a 70. percben alakult ki, amikor egy másik csereként bejött játékos, Szalai József szánta el magát távolról lövésre, és jól tette, a kísérletnek ugyanis hatalmas gól lett a vége, 0–5. A végén egy debütálót is köszönthettek a kecskeméti szurkolók, Faragó Bence ugyanis tétmeccsen először léphetett pályára a KTE HUFBAU színeiben, és bár ha már beállt, gólt is szerzett, ám találatát les miatt érvénytelenítették.

Lukács István, a Tihanyi FC vezetőedzője így értékelt: – Az első félidőben még partnerek tudtunk lenni egy ideig, annak ellenére is, hogy a végén kaptunk két gólt, összességében azonban a Kecskemét a mérkőzés nagy részében fölényben volt, a 60. perc után el is fáradtunk. Megérdemelt vendég továbbjutás született.

–A legfontosabb célunkat, a továbbjutást elértük – nyilatkozta a mérkőzést követően Gombos Zsolt. – Volt a meccsnek egy kiegyenlített húsz perce az első félidőben, de összességében azért kijött az osztálykülönbség. Elégedett vagyok az eredménnyel.

Tihanyi FC – KTE HUFBAU 0–5 (0–2)

MOL Magyar Kupa, 6. forduló

Tihany, vezette: Práth Dávid (Nyekita Brúnó, Bencze András)

TFC: Sevinger – Dévényi, Németh, Horváth, Kovács, Slemmer, Nemes, Klauz, Erőss, Király, Nagy.

KTE: Lékai – Puskás, Vágó, Kis, Grünvald – Ludasi, Károly, Szalai G. – Tóth, Asztalos, Constantinescu.

Gól: Constantinescu (39.), Kis (44.), Károly (55.), Kerekes (66.), Szalai J. (70.)

Sárga lap: Vágó a 32., Szalai az 53 percben.

A KTE HUFBAU legközelebb szeptember 27-én lép pályára, akkor bajnoki mérkőzést vívnak a tabellán a második helyen álló lila-fehérek, ráadásul fontos rangadót vívnak, hiszen 18 órai kezdettel a Közuép csportba jelen pillanatban a KTE-hez képest két pont hátránnyal a negyedik helyen tanyázó Dabast fogadja a Széktói stadionban.

Borítóképünk illusztráció.