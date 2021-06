Már a bajnokságok lezárása is sikernek tekinthető az idei évben

A koronavírus miatt nehezen volt tervezhető az év a megyei kézilabdában is, de összességében elmondható, hogy jól alkalmazkodott a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség az új helyzetekhez. Járdi Ádám, a BKMKSZ elnöke szerint most azt az alapvető tényt is nagyon értékelni kell, hogy egyáltalán le tudták játszani a különböző bajnokságokat.

Nem volt könnyű éve a megyei kézilabdának sem, hiszen a járványhelyzet miatt sokszor kellett olyan helyzettel szembesülnie a szövetségi munkatársaknak, amire nehéz felkészülni. Ennek a szezonnak a legnagyobb sikere gyakorlatilag az, hogy a bajnokságok rendben le tudtak zárulni.

– Összességében nagyon nehéz volt ez a szezon – tekintett vissza Járdi Ádám megyei elnök. – Van egy olyan szabály alapvetően, hogy amit az ember eltervez a bajnokságok menetével kapcsolatban, és abban módosítania kell, abból már soha nem lehet igazából jól kijönni. Ilyenkor már csak követni lehet az eseményeket, ez magában hordozza azt a veszélyt, hogy olyan dologba kell belemenni, amit nem lehetett előre látni. Az NB I/B-ben és az NB II.-ben is sokszor változott a versenykiírás a járványügyi korlátozások, illetve a halasztások miatt, de összességében annak kell most örülni, hogy így júniusban már kijelenthetjük, hogy ez a szezon egyáltalán rendben lement.

Bár a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség a megyei bajnokságok szervezéséért felel, de itt sem volt könnyű meghatározni a végső győzteseket. A nőknél egyszerűbb volt a helyzet, hiszen rájátszás döntött az alapszakasz után, ám a férfiaknál már nem tudták tető alá hozni a négyesdöntőt, így az alapszakasz döntött a bajnoki cím sorsáról.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen a KTE-Piroska Szörp feljutott az NB I.-be, de a KNKSE és a Mizse KC kiesett az NB II.-be.

Az alsóbb bajnokságokban sajnos nem vagyunk érintettek az osztályozókban, de amikor ezek lementek, akkor már jobban ki fog rajzolódni, hogy melyik csapat hol tud rajthoz állni. A megyei bajnokságokban már szeptemberben eldőlt, hogy női vonalon nem tudunk négyesdöntőt rendezni, mivel nyolc csapatnál alsóházi és felsőházi rájátszás után hirdettünk bajnokot. Férfivonalon nagyon sokáig úgy terveztük, hogy legyen, de nagyon nehéz ebben a helyzetben pótlólag meghatározni egy esemény időpontját. Ebbe a problémába ütköztünk bele mi is, így nem kerül rá sor.

Bízunk benne, hogy a jövő évben normalizálódnak a bajnokságok, és újra olyan formában tudjuk lezárni a szezont, amivel már két éve magasra tettük a mércét. Férfi- és női vonalon is olyan versenykiírást szeretnénk megalkotni, ami négyesdöntővel határoz a bajnoki címekről

– mondta Járdi Ádám.

Az NB II.-es csapatok létszáma várhatóan stagnálni fog, kiesők és feljutók is vannak, nagy valószínűséggel női vonalon a Mizse KC, illetve a férfiaknál a KTE U22 is feljebb lép a megyei élvonalból.

– Az NB II.-es csapatok szereplése is felemás. Férfivonalon például a Kalocsai KC annak ellenére jól szerepelt tavasszal, hogy rengeteg játékosuk esett ki sérülés miatt, végül középmezőnyben zártak. Szépen szerepelt a Baja is, így mindkét klub megtartotta helyét ebben az osztályban. Sajnos a Kiskőrös csak a tizedik helyen zárt, ami korábban mindig bennmaradást ért, most viszont még nem lehet tudni. Ebben a csoportban volt az utolsó helyen záró Kiskunhalas is. Másik csoportban lett tizenegyedik a KIKI Sport, ami szintén kiesést jelenthet számukra, viszont a Kiskunmajsa megőrizte tagságát. A nőknél a Bácsalmás és a KNKSE U22 indult megyénkből a harmadik vonalban, előbbi biztosan bennmaradt, a KNKSE viszont már azzal, hogy kiesett az NB I/B-ből, biztosan nem szerepelhetne egy osztályban az U22-vel.

Örömteli, hogy a megyei bajnokságot megnyerő Mizse KC szeretne osztályt lépni, így lesz feljutó is, férfivonalon egyébként a KTE U22 is jelezte ezt a szándékát.

Ezek most a tabellazárások, bízunk benne, hogy minden csapat vállalni is tudja majd a szereplést az adott osztályban, de mindenre fel kell készülnünk – tekintett vissza a szezonra Jádi Ádám.

Több szurkoló is pedzegette, hogy lehet-e esélye Mizse KC férficsapatának, illetve a KNKSE női együttesének arra, hogy a kiesés ellenére valahogy megőrizze tagságát az NB I/B-ben, erre azonban reális sansz nincsen.

– Sajnos azt kell mondjam, hogy reálisan nem reménykedhet egyik klub sem. A versenykiírás úgy fogalmaz, hogy a tizedik helytől lefelé záró csapatok kiestek. Még ha nem is vállalná például a két legjobb NB II.-es a feljutást, akkor is az osztályozók veszteseit kérné fel a szövetség. Mindenre van esély persze, de arra azért nagyon kevés, hogy az osztályozón szereplő hat csapat közül valaki ne vállalná az NB I/B-t – mondta Járdi Ádám.

A KTE-Piroska Szörp feljutása egyértelműen a legnagyobb megyei kézilabdasiker ebben az évben, ami sokat tehet hozzá a szövetség munkájához is.

Járdi Ádám bízik benne, hogy az ínséges évet maguk mögött tudó szurkolók ünneppé teszik az NB I.-es meccseket Kecskeméten.

– Egy NB I.-es „kirakatcsapat” úgymond mindenképpen sokat adhat a megye megítéléshez, hiszen sokat számít, ha egy elitben szereplő klubunk van. Ott voltam az éremátadón, ami már csak a végső akkord volt, aki szereti Bács megyében a kézilabdát, az biztosan végigizgulta a kecskeméti férficsapat egész évét. Nem titkolt céljuk volt, hogy szeretnének bajnokok lenni, szeretnének feljutni, ez sikerült is. Adott a lehetőség, hogy a Szegedet és a Veszprémet fogadhatják, de nagyon remélem, hogy minden mérkőzésük a kézilabda ünnepe lesz a megyében, sok néző előtt. Szerencsére sok olyan helyszín van a megyében, ahol komoly szurkolói bázis van, az elmúlt hónapok viszont pont nekik nem kedveztek. Szeptembertől remélhetőleg újra egy olyan bajnokság indul el, amikor a csarnokban lehet szurkolni, és elkerülnek minket a nehézségek – mondta Járdi Ádám.

A megyei szövetség nyáron sem fog unatkozni, hiszen el kell kezdeni tervezni a következő év versenykiírását és bajnokságait, emellett olyan sokáig szünetelő programokat is be akarnak indítani, melyek korábban rendszeresek voltak.

– Nagyon sok olyan programunk van, melyek az elmúlt időszakban elmaradtak. Nem feltétlen a bajnokságokra gondolok, hanem a többrétű feladatainkra. Be akarjuk indítani újra szakmai esteket, illetve az egyéb kézilabdához köthető eseményeket. Természetesen a nyár egyik hangsúlyos feladata, hogy előkészítsük a következő szezon bajnokságait, de most indul a strandkézilabda-szezon is, zajlanak a játékvezetői továbbképzések, tehát nem fogunk unatkozni –zárta gondolatait Járdi Ádám.

Borítóképünk illusztráció.