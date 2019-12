Magasabbra tör a Szállás

A negyedik helyen zárta az őszi szezont a Szabadszállási SE megyei első osztályban szereplő labdarúgócsapata. A gárda ahelyett, hogy pihenne, a tavaszi felkészülés előtt sem hagyja porosodni a játékszert, teremlabdarúgó tornákon tartja magát formában, átfocizza a telet.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Pandur László, a Szabadszállási SE szakmai igazgatója foglalta össze röviden a csapat közelmúltját.

– A csapat a megyei harmadosztályról indult, a másodosztályban eltöltött időszak második évében már feljutottunk a megyei első osztályba. Tavaly, az itt töltött első évünk sem mondható rossznak, hiszen megvolt a csapat magja, és a stílusát a gyors és támadó szellemű játék jellemezte. Nem volt azonban szerencsénk, mivel a lejátszott huszonhat mérkőzésből bár húsz meccsen vezettünk, azonban vezetésről mindössze nyolcat tudtunk megnyerni, ugyanennyit döntetlenre adtunk, illetve vezetésről négy alkalommal kikaptunk. Az ok egyértelműen az volt, hogy – akkor még – nem volt elég hosszú a kispadunk.

Az idei szezonra ezen próbáltak változtatni, több olyan játékost is igazoltak, akik tovább erősítették a keretet.

– Nagy Róbert kapusunkat Kerekegyházáról, Márkus Norbertet és Sztakó Tibort Kunszentmiklósról, Földes Lórit Fülöpszállásról hoztuk haza – mutatta be az igazolásokat a szakmai igazgató. – Boldizsár Csaba Mezőfalváról, Horváth Bence Pilisről, Gáspár Tibor Dabasról, Zsíros Ádám, Zsíros Marcell Örkényből igazolt a Szabadszállási SE-be. Edzőnek Horváth Pétert, a Ferencváros emblematikus játékosát, háromszoros Toldi-díjas házi gólkirályt sikerült megnyernünk, aki a játékos-pályafutását követően a Fradi, majd a Grosics Akadémia utánpótlás csapatait igazgatta. Az új edző személye nagyon sok játékosnak nem volt idegen, hiszen jó néhányuk a keze alatt tanulta a futballt az akadémiákon, ami nagyban megkönnyítette a csapatépítést. Péter hihetetlenül nagy segítséget jelent az egyesületünknél a szakmai munkában – jelezte, hogy az új trénerrel maximálisan elégedettek Szabadszálláson.

– Az idei szezonra így stabilizálni tudtuk védelmünket, és az amúgy is gyors támadójátékunk is még hatékonyabbá vált, ami az eredményen is jól lemérhető. Az őszi szezonban a tizennégy mérkőzésből hetet megnyertünk, öt döntetlent játszottunk és mindössze két meccset vesztettünk el, összesen harmincnégy gólt lőttünk és tizenhatot kaptunk. A huszonhat pontunkkal a negyedik helyen zártuk a bajnokság első felét, augusztus 25-e, a Jánoshalmán 1–2-re elvesztett mérkőzés óta, azaz három hónapja veretlenek vagyunk – emelte ki a technikai igazgató a sorozatot, amelyre valóban joggal lehetnek büszkék.

A csapat téli pihenőjét sem tölti tétlenül, minden lehetséges alkalmat megragadnak annak érdekében, hogy formában maradjanak a játékosok. A teremtornák után a tavaszi hivatalos felkészülési időszak január második felében kezdődik. A rendszeres edzés mellett heti két alkalommal lép pályára előkészületi mérkőzésen a Szabadszállás. Az ellenfelek főleg megyei első osztályban szereplő csapatok közül kerülnek majd ki.

– A keret jelenlegi összetételében a tervek szerint csak minimális változás várható, csakis olyan játékos, játékosok leigazolása jöhet szóba, akik igazi erősítést jelentenek. Mivel a társaság teljesítményével elégedettek vagyunk, elküldeni senkit sem fogunk. A helyi focisták számára, akik kevesebb lehetőséget kapnak, no meg az ifiből kiöregedettek részére alsóbb osztályban szeretnénk játéklehetőséget biztosítani, így a tervek szerint a jövő évben a megyei harmadosztályban is indítunk csapatot. A tavaszi szezonnak nagy reményekkel vágunk neki. Játékosaimnak a felkészülésre szenvedést, izzadságot ígérek, a szezon végére pedig örömkönnyeket remélek. Lebecsülni egy ellenfelünket sem szabad. A tabellán mindhárom előttünk álló csapat a tavaszi szezonban hozzánk jön vendégségbe, itt ők is meg fognak izzadni ugyanúgy, ahogyan idegenben nekünk is lesznek rázós meccseink. A hídon akkor fogunk átmenni, amikor odaérünk, remélem, hogy ez az elsők között sikerül. Megtartjuk negyedik helyünket az élmezőnyben, vagy ha minden jól fog menni még feljebb lépünk – tette hozzá Pandur László.