Ki-ki meccs vár a Mizse KC együttesére vasárnap

A férfi NB I. B tizedik fordulójában az Ózdot fogadja vasárnap 17 órakor a Mizse KC a Keleti csoportban.

A tabellát nézve rangadó vár a felekre, az utolsó (12.) fogadja ugyanis az utolsó előttit, ráadásul mindkét együttesnek négy pontja van.

– Ki-ki meccs ez a javából. Ehhez mérten mindenki nagyon komolyan veszi a mérkőzést. Egyre javul a játékunk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy itthon tudjuk tartani a két pontot – mondta Avar György, a Mizse KC vezetőedzője, aki azzal magyarázta a javuló formát, hogy rend van a fejekben, és a játékosai csak a játékkal foglalkoznak.

A szakembernek az Ózd elleni találkozón nélkülöznie kell a bokasérülést szenvedő Csapi Bencét.

– Többször voltunk már ennél szorultabb helyzetben is a sérülések terén. Akkor is megoldottuk a problémát, bízom benne, hogy most is meg fogjuk – tette hozzá Avar.

A lajosmizsei együttesre még egy bajnoki vár az idén, jövő szombaton a Balmazújváros vendégei lesznek, a találkozó 18 órakor kezdődik.

A 10. forduló további párosításai, péntek: KTE-Piroska Szörp–Balmazújváros. Szombat: Törökszentmiklósi Székács–PLER-Budapest, Balassagyarmati Kábel SE–DEAC, mindegyik 18 órakor. Vasárnap: ContiTech FKSE-Algyő–Békés-Drén KC, Nyíregyháza–Orosházi FKSE-LINAMAR, mindegyik 18 órakor.

