Két nap alatt hat pontot kasszírozott a Szeremle

A hétvégén, szombaton és vasárnap rendezték meg Baján, a Petőfi-szigeten a Bácska Kupa második játéknapját. A Szeremle mindkét napon érdekelt volt, és mind a két nap be is húzta a meccsét.

Szombaton három meghatározó játékos, Hegyi R., Kudella és Hornyák nem tudta vállalni a szeremleieknél a játékot, így szoros meccsre számítottak. Nem így alakult, gyakorlatilag egykapuzott a Szeremle, a megye hármas vendégek – bár nem rendelkeznek rossz játékosállománnyal, és helyenként jól is futballoztak – nem sokáig bírták tartani magukat, hamar elfáradtak, így sima meccs lett a találkozóból. A szeremlei Mihalics Róbert hétszer talált a hálóba.

Szeremle–Vaskút 14–0 (5-0)

Gólszerzők: Mihalics 7, Lu­kács 3, Elek, Dudás, Bölcskei, Hegyi.

A vasárnapi Szeremle-Híd SC összecsapással kapcsolatban csak azért nem állítható, hogy maga a természet adta elő Vivaldi Négy évszak című szerzeményét, mert a mérkőzés alatt volt szakadó eső, verőfényes napsütés, szivárvány, csak éppen hó és hideg, azaz tél nem. Ezt nem is bánták a csapatok. Három szempontból is igazi presztízsmérkőzés volt ez a találkozó. Egyrészt ez a párosítás a két falu közelsége folytán mindig rangadónak számít. Ehhez hozzájött még az a tény, hogy az idén a bajnokságban legyőzte a Híd a bajnoki előtt esélyesebbnek tűnő Szeremlét, ráadásul mind a két csapatban pályára lépett több olyan játékos is, aki a másik egyesületben is megfordult, és ilyen esetekben garantált az extra bizonyítási vágy. A nagybaracskaiak sok fiatal játékossal álltak fel. Mindkét csapat szép akciókat vezetett, szórakoztató, szoros mérkőzést vívtak a játékosok, a mérkőzés végén aztán meglehetősen elszabadultak az indulatok, így háromszor is megvillant a piros lap.

Szeremle–HÍD SC 3–1 (1–1)

Szeremle: Felső Zs. (Oláh) – Bölcskei (Varjú), Felső B. (Fejes), Safrany, Mihalics, Elek (Garisa), Hegyi D., Dudás (Gálosi), Újházi, Orsós, Farkas D. Edző: Szombati József.

Híd SC: Kovács J. – Bosnyák, Szolga, Holczer, Jakab, Töttös, Csizovszki (Dobokai), Kiss János, Végh, Dányi, Aladics. Edző: Kovács József.

Gólszerzők: Mihalics 3, illetve Töttös.

Kiállítva: Oláh, illetve Végh, Holczer.

A Szeremle győzelme azt jelenti, hogy az e hétvégén esedékes Szeremle–Bácsborsód találkozó akár a csoportelsőségről is dönthet.