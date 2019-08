Két, nagyot küzdő csapat közül a Vasutas örülhetett Helvécián

A megyei másodosztályú bajnokság első fordulójában két, a tavalyi bajnokságban igen gyengén muzsikáló csapat találkozott Helvécián. A mérkőzést követően, amelyet hátrányból fordítva a vendég Vasutas SK nyert meg, a küzdőszellemből kiindulva mindkét csapat szurkolótábora optimistábban tekinthet az idei év elé.

Két bizakodó vezető nyilatkozott a mérkőzés előtt. Mivel a vezetőedző, Timár Zoltán ötmeccses eltiltása miatt az előírt távolságból követte az eseményeket, hazai részről Dinnyés László, az egyesület elnöke mondta el, hogy sikerült megerősíteniük a csapatot, és ő személy szerint abban reménykedik, hogy az idén talán sikerül egy számjegyű helyezést elérnie a csapatának.

Grósz Gábor, a Vasutas SK, vagyis a Loki edzője elmondta, hogy bár voltak komoly nehézségek azt követően, hogy a csapat tavaly lényegében pofozógép volt a megyei másodosztály Északi csoportjában, még a megszűnés szele is meglegyintette a klubot, de megerősödve kerültek ki a viharokból, erősítenie is az ő elképzelései szerint sikerült a kisebbik félegyházi klubnak, így nem érzi merésznek azt a célkitűzést, hogy a középmezőnyben végezzen a csapat.

A nem kevés, jó kéttucatnyi vendégszurkoló által megtámogatott vendégcsapat lépett föl kezdeményezőleg, az első tíz perc az övék volt, bár inkább csak „helyzetecskéig” jutottak, akárcsak a hazaiak, akik viszont a második tíz percre vették át az irányítást. Aztán egyre inkább a küzdelem kezdett dominálni, a játék képe változatos volt, helyzetek azonban egyre ritkábban alakultak ki, egészen a 36. percig, amikor Homoki-Szabó ívelt balról, a félpályáról remek ütemben a kiugró Szabó László elé, aki jobbról, tizenkét méterről a kapu bal oldalába lőtt, 1–0. Azonnal elkezdte csipkedni magát a hazai vezetést követően a vendégcsapat, de helyzetet nem sikerült kialakítaniuk.

A második félidő elejét megnyomta a félegyházi Loki. Az 50. percben szabadrúgást végezhettek el a vendégek középről, 19 méterről, Óvári léc alá tartó bombáját a hazai hálóőr, Balasi bravúrral hárította. Kifogyott a vendéglendület, újra a küzdelem dominált, mígnem a 65. percben a félidőben csereként bejött Maros emelt előre kapásból a félpályáról, Szabó László remek ütemben kapta a labdáját, a 16-oson belülről, jobbról hatalmas lövést adott le, a vendégek kapusa, Kovács László nagyot védett. Négy percre rá Maros kapott remek labdát, betört a 16-oson belülre, a kapura emelt, a labda azonban a felső lécről vágódott vissza. A vendégek azonnal kontrával válaszoltak, egy balról jól belőtt labdát követően az ötösön belülről életveszélyes fejes érkezett a hazai kapura, Balasi azonban a helyén volt.

Kezdett kettészakadni a pálya, a vendégek próbáltak az egyenlítés érdekében helyzeteket kialakítani, így azonban a hazai kontráknak is több tere nyílt. A 81. percben aztán középről Seres küldött meg egy hatalmas bombát a hazai kapura, Balasi vetődve, nagy bravúrral védett, a labda azonban kipattant róla, és a kipattanót Fekete Dávid jobbról a kapu jobb oldalába vágta, 1–1. A középkezdés után lepasszolt labdát Szöllősi mérgében habozás nélkül a vendégek kapujára küldte, a felső lécről pattant fölé a pettyes. Nem csak bosszankodtak a hazaiak amiatt, hogy odalett az előny, hanem tettek is annak érdekében, hogy visszaszerezzék. A 85. percben egy bal oldali beadást követően ismét Szöllősi próbálkozhatott gólszerzéssel, ezúttal fejjel, ám a labda ismét a felső lécről jött vissza. És milyen az élet? A kapufáról kipattanó labdából azonnal indítottak a vendégek, Deák Dávid megiramodott vele a félpályától, óriási lendülettel vezette rá a védőkre, majd a kapusra, és balról a hálóba gurított, 1–2. Alig maradt már idő, most már az egyenlítésért rohamozott elkeseredetten a Helvécia. A 87. percben Kovács Imre fordult be egy remek csellel, az ötösről lőni is tudott, Kovács László vetődve, óriási bravúrral védett. Újabb helyzet már nem alakult ki, megérdemelten győzött a hátrányból fordító félegyházi Vasutas azon a mérkőzésen, amelyen a hazai gárda is pontokat érdemelt volna.

Helvéciai SE–Vasutas SK 1–2 (1–0)

Helvécia, 100 néző, vezette: Geleta Mihály (Bábel Sándor, Szabó Laura)

Helvécia: Balasi – Szemerédi, Szöllősi, Szabadi, Szabó L., Dunai (Kovács I.), Csorba (Maros), Homoki-Szabó, Rékasy, Börönde, Németh. Megbízott edző: Dinnyés László.

Vasutas: Kovács L. – Vízhányó (Szűcs), Pánczél, Makai, Szűcs (Seres), Homoki-Szabó, Abonyi (Fekete), Szász (Varga J.), Óvári, Rutai, Deák. Edző: Grósz Gábor.

Gól: Szabó L. 36., ill. Fekete 81, Deák 85. perc.

Dinnyés László: – Én úgy éreztem, hogy nekünk állt a mérkőzés. Egy csomó helyzetet kidolgoztunk, és sajnos ki is hagytuk őket, rúgtunk kapufákat, a végén aztán mégis az ellenfél győzedelmeskedett. Elkeseredve nem vagyok, nagyot küzdött mind a két csapat, véleményem szerint a nézők is jól szórakoztak, gratulálok a Vasutasnak.

Grósz Gábor: –Úgy néz ki, hogy jól teljesítettünk a felkészülés során, mert bírtuk erővel a meccs végéig, sőt, harcoltunk, küzdöttünk. Hála istennek úgy fest, hogy az új igazolások beválnak. Persze kell még idő, hogy összeszokjon a csapat, látszott még a meccs elején a görcsösség, ami érthető, hiszen egy új csapatról van szó. Nem biztos, hogy a srácok elhiszik azt magukról azt, amit én elhiszek róluk. Reméljük, hogy a szezon további része is ilyen lesz, mint a mai mérkőzés volt, hasonlóan szép eredményeket tudunk elérni, és a szurkolóinknak ezzel köszönetet mondani, hiszen a mai mérkőzésen ők voltak a tizenkettedik emberünk.