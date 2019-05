Két aranyért küzdenek a megyei kézilabdadöntőn

A megyei bajnokság legjobb csapatainak négyes döntője is emlékezetessé teszi a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség hatvan évvel ezelőtti megalapítását. A női és férfikézilabda Final4 helyszíne – szombaton és vasárnap – a ke­celi sportcsarnok lesz.

Az alapszakasz lezárása után még sohasem rendeztek négyes döntőt a Bács-Kiskun megyei kézilabda-bajnokságban. A keceli fináléban nyolc csapat reménykedhet, hogy minél fényesebb éremhez jussanak a bajnoki döntőben.

A megyei bajnokság alapszakaszát a férfiaknál a Keceli KC nyerte, amely így hazai pályán szeretné bizonyítani, hogy ebben a bajnoki idényben a legjobbak voltak. Lakatos Tibor tanítványai azonban nem számíthatnak „sétagaloppra”, és mesterük is úgy vélekedett: kiegyenlített a mezőny, amelyben nem lesz egyetlen lefutott mérkőzés sem. A keceliek az alapszakasz mindkét mérkőzésén magabiztosan legyőzték az Euroscale Kecskemét II. csapatát, idegenben 39–30, Kecelen pedig 39–27 volt az eredmény.

– Szeretnénk harmadszor is legyőzni ellenfelünket, azaz bejutni a bajnoki döntőbe – mondta el érdeklődésünkre Lakatos Tibor edző, aki bevallotta, hogy a bajnokság előtt örültek volna, ha a legjobb négy között végeznek, most viszont picit fájlalják, hogy nem az alapszakasz végén hirdettek bajnokot. – Rendkívül fiatalok alkotják a keretünk nagyobbik részét, akik mind saját nevelésű játékosok. Ők nemrégiben még az ifibajnokságban szerepeltek, de a rutintalanságukat a lelkesedésükkel pótolhatják – latolgatta az esélyeket a keceli tréner, aki a találkozóra kiadott műsorfüzetben úgy nyilatkozott csapatáról: „Fiatalok, akik mertek nagyot álmodni és még nem ébredtek fel. Ami biztos, éhesek.”

– Célunk a magasabb osztályba jutás, de erről majd csak a négyes döntőt követően tudunk majd megalapozottabban elbeszélgetni. Ha nyernénk, akkor kell döntenünk a hogyan továbbról, mivel rutinosabb játékosok is akadnak a keretünkben, akik nem biztos, hogy vállalnák az NB II.-es szereplést – nyilatkozta Lakatos Tibor.

A kecskeméti Euroscale mindössze hat éve indult el a megyei bajnokságban, az utóbbi három évben már két csapattal. A klub filozófiája szerint az egyes csapatba a fiatal reménységek kerülnek, a kettes számú alakulatot pedig a rutinos rókák alkotják. Az Euroscale I. az alapszakasz 3. helyén végzett a legjobb gólkülönbséggel (+186), és soraikban tudhatják a mezőny legeredményesebb játékosát, Haraszti Botondot, aki 163 találatot ért el.

A férfiaknál az alapszakasz 4. helyezettje, az Euroscale Kecskemét II. ellenfele az elődöntőben a 2. helyen záró Bácsalmási PVSE lesz. „Rutin, megfontoltság és hatékonyság” – a műsorfüzetben így jellemezték a bácsalmásiakat. A fekete-fehérek az elmúlt két kiírásban egyaránt bronzéremig jutottak, most viszont esélyesek az arany megszerzésére is. Az alapszakaszban megszerezhető 28 pontból 24-et gyűjtöttek be, ősszel éppen az Euroscale Kecskemét II., tavasszal pedig a Kecel KC tudta csak legyőzni őket.

A nőknél az alapszakasz második helyezettje, a Kalocsai KC és a harmadik Kiskunmajsai KC mérkőzik az egyik elődöntőben. Kolics János tanítványai ősszel 24–21-re, majd tavasszal Majsán 28–18-ra verték a Vadmacskák becenévre hallgató kék-sárgákat. A kalocsaiak közül került ki az alapszakasz két legjobb góllövője: Alföldi Babett (164) és Doszpod Adrienn (153). A majsaiak legeredményesebbjei: Tabajdi Berta (108) és Varga Zsanett (104) ott lesznek a pályán, de nem számíthatnak csapatkapitányukra, az anyai örömök előtt álló Kanyik-Terbe Ágnesre, aki ősszel még 59 góllal segítette csapatát.

A Kecskeméti NKSE II. együttesét az ifjúsági első osztályú bajnokságban is szereplő fiatalok alkotják, akik először indultak el a megyei felnőttbajnokságban és rögtön az alapszakasz élén végeztek. Ellenfelük az elődöntőben az a Kiskőrös lesz, amelyet mindkétszer legyőztek a bajnokságban. A kiskőrösiek három év kihagyás után tértek vissza a bajnokságba „egy alaposan megfiatalított kerettel, ahol azért a rutinnak is jut hely.”

– Nem szeretnénk semmit sem a véletlenre bízni, így a legerősebb keretünkkel készülünk a négyes döntőre. Nem titkolt célunk volt a bajnokság rajtjánál a bajnokság megnyerése. Lesz „meglepetésünk” a hétvégére, hiszen a bronzérmet szerző NB I/B-s keretből velünk készül Pénzes Laura és Tóth Lilla is – nyilatkozta Kerékgyártó Zsolt vezetőedző, akitől megtudtuk: a bajnoki siker esetén vállalnák az NB II.-es szereplést. A tréner számára is fontos lesz a mostani két mérkőzés eredménye, hiszen ezeken a találkozókon ül utoljára a kecskemétiek kispadján. Mint megtudtuk: a jövőben az NB I.-es Alba Fehérvár KC utánpótlás-igazgatójaként folytatja szakmai pályafutását.

A Bács-Kiskun megyei Final4 részletes programja

A torna helyszíne: a keceli sportcsarnok.

Május 25. (szombat)

11.00: Kecskeméti NKSE–Kiskőrösi NKSZSE (női)

13.00: Kecel KC–Euroscale Kecskemét I. (férfi)

15.00: Kalocsai KC–Kiskunmajsai KC (női)

17.00: Bácsalmási PVSE– Euroscale Kecskemét II. (férfi)

Május 26. (vasárnap)

11.00: megyei női bajnokság a 3. helyért

13.00: megyei férfibajnokság a 3. helyért

15.00: megyei női bajnokság az 1. helyért

17.00: megyei férfibajnokság az 1. helyért

19.00: eredményhirdetés