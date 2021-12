Győzelemmel zárta az évet a kihagyott büntetők meccsén a Fülöpke

A második fordulóból elhalasztott mérkőzést vívtak meg szombaton a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. A tizenhat csapatos mezőnyben a 15. helyen tanyázó Fülöpjakab a 12. Szabadszállást fogadta. A küzdelmes mérkőzést a hazaiak nyerték meg.

A gyerekek világszerte már a Mikulást várták szombaton, a nagyszakállút azonban megelőzte maga a Tél nagyúr, aki szombat reggel megjelent, összevonta deres szemöldökét, és kijelentette: az ősznek, és minden bohóságának, köztük a megyei futballidénynek is ezennel legyen vége! Volt azonban még néhány csapat a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, akik mint vásott gyerekek, azonnal jelezték, hogy igen, igaz, itt a tél, elismerjük, tiszteletben tartjuk, de nekünk itt még van meccsünk, és ezt mi még lejátszanánk. A Tél nem értette ugyan ezt a felvetést, de vállat vont, inkább másfelé nézett, adott napsütést és fagypont fölötti hőmérsékletet. Fülöpjakabra is, ahova a Szabadszállás gyakorlatilag – kényszerűségből – csere nélkül érkezett. A hazai oldalon is voltak hiányzók, de a leginkább Bakró Tibor elnök, hangulatfelelős és mindenese hiányzott, ő otthon szurkolt, karanténban azért, hátha megszerzi a pályán csapata a negyedik győzelmét.

Az 5. percben egy hazai beadást követően Giljon Attila elé pattant a labda, aki balról, éles szögből, nyolc méterről kapásból lőtt a hosszú sarok mellé. Újabb negyedóra birkózás után Szabó Pál-Giljon–Szabó Pál háromszögezés végén utóbbi balról, tíz méterről próbálkozott, okosan tekerte a hosszú sarok irányába a labdát, a kivitelezésbe azonban hiba csúszott, így a játékszer elkerülte a kaput. Három percre rá Miszei Adrián indította a jobb oldalon meginduló Dinnyés Mátét. Dinnyés betört a 16-oson belülre, passzát követően egy vendégvédő kezére pattant a labda, a játékvezető pedig 11-est ítélt.

Szabó Ádám állt a labda mögé, de csúnyán a jobb felső sarok fölé durrantott.

A 26. percben Mizsei lőtt fölé balról, húsz méterről. Öt percre rá szabadrúgáshoz jutott a bal oldalon, az oldalvonal mellett a hazai csapat. Mizsei tekert jobbal kapura, lefelé csapódó labdája a felső lécet döngette meg. A 35. percben Giljon szerzett labdát a félpályánál, kapura tört, végül balról, éles szögből a hosszú sarok mellé lőtt, gólnélküli döntetlen állással vonulhattak tehát a kispadokhoz a csapatok.

A második játékrész elején újra büntetőhöz jutott a Fülöpke, miután Dinnyést lökték a vendégek. A büntetőt Oroszi Gábor végezte el, a jobb alsó sarkot célozta meg, Nagy Róbert azonban vetődve mentett. Nem törte le a hazaiakat a második kihagyott 11-es. Három percre rá Dinnyés kapott remek labdát Mizseitől a jobb oldalon, betört a 16-oson belülre, majd tíz méterről, okosan a kapu jobb oldalába helyezett, 1–0. Egy perc múlva egy cselsorozat végén újra Dinnyés került helyzetbe, lövését azonban a vendégek kapusa hárította. Erősített a Szabadszállás, érezhető volt, hogy szeretnének mielőbb egyenlíteni, de csak néhány – kapus szemmel baljós – tömegjelenetet sikerült kialakítaniuk a hazai kapu előtt. A 66. percben aztán a hazai Vakulya Gergely ívelt előre balról, Szabó Ádám átvette a labdát, erőszakosan betört a 16-oson belülre, és jobbról, nyolc méterről a kilépő kapus mellett a kapu jobb oldalába lőtt, 2–0.

Lélektanilag a legjobbkor jött hazai szempontból az újabb találat, mert a szállási nyomás kezdett meggyőzővé válni. A 70. percben veszélyes kontra futott végig a pályán, a hazaiak jobbról passzolgatták befelé a labdát, de végül kimaradt a ziccer. A 74. percben aztán Horváth Róbert térült-fordult a hazai 16-oson belül, megrúgta egy hazai védő, ez is 11-es. A büntetőt a sértett végezte el, nagy erővel, félmagasan a kapu jobb sarka irányába küldött labdáját azonban a hazaiak félidőben beállt kapusa, Görög Tibor bravúros vetődéssel kivédte a bombát. A 78. percben eldőlt a mérkőzés. Fehér Imre emelt mérnőki pontossággal a védelmi vonal mögé beinduló Vakulya elé, aki a kilépő kapus mellett közelről a jobb alsóba lőtt, 3–0.

A 83. percben egy vendégtámadásnál a hazai kapus kijött a kapujából, Csáki Gábor azonban megelőzte, és egy gyertyával szabadított fel. A labda vészesen hullott lefelé a hazai kapu irányába, végül a felső lécről Csákihoz pattant, aki ekkor már különösebb izgalomokozás nélkül tisztázott. Az utolsó percig becsülettel küzdött a gólért a Szabadszállás, a hazaiak pedig szintén veszélyes támadásokat vezettek, de gól már nem született, így megérdemelten győzött a végig sportszerű, a megye hármas szint minden szépségét felvonultató, küzdelmes mérkőzésen a saját szeszélyes pályájának minden előnyét kihasználó, és több helyzetet kidolgozó Fülöpjakab.

Szabó Pál, a Fülöpjakab edzője: – Végre a szezon végére belejöttünk a játékba, összetartó csapat a miénk, ennek köszönhetően sikerült ilyen szépen zárni ezt az esztendőt. Bízom benne, hogy ez az idény végére összeszedett lendület kitart tavaszra is, és ott folytatjuk, ahol most, az idényzáráskor abbahagytuk. Gratulálok a saját csapatomnak, de a Szabadszállásnak is, mert véleményem szerint ez egy kimondottan küzdelmes, jó mérkőzés volt.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Az előző évi ezüstérmesként érkeztünk el az ősz végére és Fülöpjakabra, de már csak hírmondó maradt az idény végére a tavalyi csapatól. Sérülések, betegségek, karantén miatt csere nélkül voltunk kénytelenek voltunk Fülöpjakabra elutazni, a balhátvédem sérülten vállalta a játékot. Mindez meg is látszott rajtunk, ugyanakkor a csapat küzdeni tudására, akarására nem lehet egy rossz szavam sem. Lett is volna esélyünk a pontszerzésre, de még 11-esből sem sikerült betalálnunk. A hazai csapatnak gratulálok, saját pályájuk minden előnyét remekül kihasználva, nagy akarással szerezték meg a győzelmet.

Fülöpjakab SE–Szabadszállási SE 3–0 (0–0)

Fülöpjakab, 60 néző, vezette: Ljakic Zorán (Tasnádi Dávid, Szabó Ferenc)

Fülöpjakab: Bodor (Görög) – Vizi, Giljon (Pöszmet 70.), Szabó Á., Csáki, Mizsei, Dinnyés (Fehér 79.), Baráth I. (Borbély 72.), Oroszi, Kiss K., Szabó P. (Vakulya 65.). Játékos-edző: Szabó Pál.

Szabadszállás: Nagy R. – Gönczöl, Torgyik, Tóth A., Kozma, Horváth R., Golovics, Palotay, Csapó, Dorcsák, Halász. Edző: Pandur László.

Gól: Dinnyés 51., Szabó Á. 66., Vakulya 78.