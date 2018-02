A Hufbau-Akker Kecskeméti NKSE a 15. NB I.-es mérkőzésén a GVM Europe-Vác csapatát fogadta. Az előzetesen is a vendégek diadalát ígérő mérkőzésen Marosán György lányai csak az első tíz percben voltak képesek tartani a lépést, így fölényes vendéggyőzelem született.

Az első tíz percben lelkesen tapsolhatott a hazai közönség, hiszen a Fauszt Éva révén a KNKSE szerezte meg a vezetést, és azt követően 3–1-re, majd a hetedik percben 4–2-re is vezetett. Akkor aztán a Vác megrázta magát, és a 14. percben már 5–9-et mutatott az eredményjelző, a kilenc vendéggólból kettőt a váci kapus, Arenhart Barbara szerzett. A 24. percben, 6–14-es vendégvezetésnél időkéréssel próbálta Marosán György fékezni a váci rohanást, de csekély sikerrel, az első játékrész 18–10-es vendégfórral zárult.

A második félidőben sajnos ott folytatódott minden, ahol abbamaradt. A Vác a játékrész első tíz percében tíz gólt szerzett, a 41. percben már 14–28-ra húztak Szilágyi Zoltán lányai. Köszönhetően egyrészt annak, hogy a hírös városiak képtelenek voltak megfékezni az expresszvonatként rohamozó váciakat, másrészt pedig annak, hogy a saját helyzeteiket rendre elhibázták. Hétmétereseket is kihagytak, de a legtisztább ziccereket sem mindig sikerült értékesíteniük. A vendégek világsztár kapusa, Arenhart Barbara nem szorul rá, hogy naggyá tegyék, de ő nem elég, hogy kivédte a hazaiak szemét, a találkozó végére nem kevesebb, mint öt gólt szerzett a gyakran hét mezőnyjátékossal rohamozó vendéglátók ellen. Küzdött, próbálkozott a kecskeméti csapat, dicséretes, hogy reménytelen helyzetben is próbálták faragni a hátrányt, a mai azonban nem az ő napjuk volt, így nagyarányú győzelemmel a zsebében utazhatott haza a nagy kedvvel játszó, a találkozón a hangos szurkolótábora által is megtámogatott Vác.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hufbau-Akker Kecskeméti NKSE–GVM Europe-Vác 22–39 (10–18)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 650 néző, vezette: Felhő, Öcsi

Kecskeméti NKSE: Risovic – Varga N. 2, Nikolajenko 2, Kucerova, GULYÁS 3, Siska 1, Szabó E 2. Cserék: Pusztai – FAUSZT 4, Gulya, Deáki 2, ARON 4, Horváth D., Tóth L. 1, Orell 1.

Edző: Marosán György

Vác: ARENHART 5 – JOVETIC 6, Hámori 1, LAKATOS 8, Helembai F. 3, Kácsor 3, RADOSAVLJEVIC 6. Cserék: Suba – De Sousa 1, Diószegi 1, Barján, Pappné-Szamoránsky 1, Kovács P. 1, Szondi 3, Hornyák.

Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása:

5. perc: 3–1, 8. perc: 5–3, 14. perc: 5–9, 21. perc: 6–10, 25. perc: 6–14, 28. perc: 9–15, 30. perc: 10–18, 33. perc: 11–21, 40. perc: 13–27, 45. perc: 17–30, 54. perc: 19–33, 58. perc: 20–37

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 4/2.

Marosán György: – Tudtuk mi azt, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, úgyhogy most nem is a vereség miatt vagyok ennyire szomorú, hanem a rengeteg fegyelmezetlenségünk miatt, főleg a befejezéseknél. Az ellenfél kapusa igazolta klasszisát. Sajnálom, hogy ekkora különbséggel szenvedtünk vereséget. Harcolunk tovább, tanulunk ebből a vereségből is. Kiesőhelyen szerencsére ebben a bajnokságban még nem álltunk, és újfent el szeretném mondani, hogy március elején jön a bajnokság azon szakasza, amikor biztosíthatjuk a bentmaradásunkat. A Vácnak, akikkel rendkívül jó, baráti kapcsolatokat ápolunk, további sok sikert kívánok.

Szilágyi Zoltán: – Örülök mind a teljesítménynek, mind az eredménynek. Nem számítottunk ekkora különbségre, itt Kecskeméten ugyanis igen komoly csapatokat is megszorongattak. A mérkőzés elején a helyzetkihasználásunk nem volt az igazi, de az első félidő derekától feljavultunk. A nyitott védekezésünk ekkortól már jól működött, és a helyzetkihasználásunk is egyre jobb lett. Annyira elkaptuk a fonalat, hogy a mérkőzés gyakorlatilag már az első félidő végére eldőlt. Sok sikert kívánok Marosán Györgyéknek.