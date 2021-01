Felkészülési mérkőzésen ezúttal legyőzte a KTE a Békéscsabát

Szombaton játszotta le az első idei edzőmérkőzését az NB III.-as rajtra készülő KTE HUFBAU, Gombos Zsolt csapata 1–0 arányban kapott ki az NB II.-es Békéscsaba otthonában. A csabai lilák máris visszaadták a látogatást, kedden a Széktói stadionban találkozott a két csapat.

A találkozó ugyan egy gyors Constantinescu lövéssel indult, amely elkerülte a kaput, de ezzel együtt a másodosztályú vendégcsapat kezdte jobban a mérkőzést. Ennek eredményeként a 10. percben meg is szerezték a vezetést, akkor Farkas csúsztatott a kecskemétiek kapujába egy szögletet követően, 0–1. Az első félidőben ezt követően a leginkább a mezőnyben zajlott a játék. A Békéscsaba letámadásai ellenére a hazaiak ugyan többször is szépen hozták ki a labdát, de helyzeteket nem sikerült kialakítaniuk, igaz, hogy a vendégek is legfeljebb lehetőségekig jutottak. Bő félóra elteltével aztán volt egy nagyon erős néhány perce az Előrének, ekkor Paudits és Lukács is betalálhatott volna, de nem céloztak elég pontosan, majd Kitl ziccerét tolta fölé a hazai hálóőr, Lékai. A félidő hajrában aztán egyenlített a hazai gárda, egy szöglet után a múlt héten Kecskemétre hazatért Koszó lőtt a hálóba a 43. percben, 1–1.

A szünetben mind a két csapat nagyon sok játékost cserélt, a hazai mester, Gombos Zsolt egy teljes sort, de Preisinger Sándor is csak két emberét hagyta pályán az első negyvenöt perces csapatból, sok fiatal kapott bizonyítási lehetőséget mindkét oldalon. Ebből a hazaiak jöttek ki jobban, az 52. percben Pantelisz beadását Asztalos bólintotta közelről a kapuba, 2–1–re alakítva az állást. A folytatásban a hazai gárdának sikerült növelnie is az előnyt, a 60. percben a végig aktív Pantelisz húzott befelé balról szép cselekkel, majd lőtt jobbal a léc alá, 3–1. A végeredmény kilenc perccel később alakult ki, a negyedik találatban ismét Pantelisz volt a főszereplő, hiszen ekkor is ő ő indította Szalai Józsefet, aki gólhelyzetben ballal a hosszú sarokba lőtt, 4–1.

KTE HUFBAU–Békéscsaba Előre 4–1 (1–1)

Kecskeméti TE, első félidő: Lékai – Puskás G., Koszó, Kis, Grünvald – Vágó, Károly, Jakab – Tóth, Puskás Z., Constantinescu.

Kecskeméti TE, második félidő: Mészáros – Kuchta, Asztalos, Gál, Kotroczó – Hatvani, Szalai G., Csúri – Lukács, Szalai J., Pantelisz. Csere: Mészáros, Lukács, Szalai G., Szalai J., Gál, Pantelisz, Asztalos, Hatvani, Kotroczó, Csúri, Kuchta.

Gól: Koszó, Asztalos, Pantelisz, Szalai J. ill. Farkas

– Ugyanazt tudom elmondani, amit a szombati mérkőzés után, ezek a találkozók nagyon hasznosak – értékelt a mérkőzés lefújását követően Gombos Zsolt, a hírös városiak vezetőedzője. – Annyi volt a különbség, hogy most nyerni tudtunk. Ugyanúgy sort cseréltem a félidőben, mint szombaton, ugyanúgy sok fiatal kapott lehetőséget, köztük olyanok is, akik még csak most kezdték el a felkészülést. Így is rúgtunk három gólt fordulás után, ami nagyon pozitív, ahogy a hozzáállás és a helytállás is, különösen annak fényében, hogy ez a második félidei nem egy összeszokott csapat volt. A hibákat természetesen igyekszünk majd javítani.

A KTE HUFBAU legközelebb szombaton vív felkészülési mérkőzést, akkor délelőtt 10 órakor a megyei első osztályú Kerekegyházát fogadja hazai pályán.