Erősödtek a kalocsai amazonok

A tavalyi mezőnyhöz képest három csapat neve hiányzik a megyei női kézilabdalajstromból, bár új indulók is feltűntek. Összességében a mezőny talán gyengült, ám a tavaly történelmet író Kalocsai KC mégis erősödött.

A Jánoshalma, a Félegyházi KSC, sőt, a már ki tudja hányszoros bajnok, idén is címvédő halasi KB Auto­team SE sem vállalta az indulást. Újoncként indul az idei évben a Kiskőrösi NKSZSE, a Mizse KC, valamint a Kecskeméti NKSE, melynek juniorjai eben az évben a felnőttek között mérettetnek meg.

Akár gyengült a mezőny, akár nem, úgy fest, hogy a kalocsaiak az idén is történelmet kívánnak írni. Kolics János lányai a tavalyi bronzéremmel szakosztályuk eddigi legjobb eredményét érték el. Hogy az idén is dobogóra készülnek, arról mi sem árulkodik jobban, mint hogy két bombaigazolással bővültek, valamint a helyi utánpótlásklubtól, a Gézengúztól is kaptak fiatal, ígéretes tehetségeket.

Az egyik friss igazolásuk a hajósi származású Várszegi Daniella, aki ez idáig az NB I/B-s Szekszárd juniorjai között pattogtatta a labdát. Daniella jobb kettőben és irányítóban is kiváló kézilabdázó, ezt pedig az edzéseken és a felkészülési meccseken is bizonyította.

Mellette még egy új játékos érkezett, aki ez idáig a KKC egyik ellenfelének csapattagja volt, de annak idején megjárta a Ferencvárost is. A megyei felhozatal egyik legkiválóbb játékosa, kőkemény átlövője, a tavaly Soltvadkerten játszó Doszpod Adrienn is Kalocsán folytatja. Az igazolások nyomán Kolics bizakodva várja a szeptember 23-ai, Nádudvar elleni szezonnyitót.