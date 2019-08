Erősödött az Ágas – az elsők között kezdték meg a felkészülést

Gőzerővel folyik a munka a megye három Északi csoportjában szereplő Ágasegyháza csapatánál.

– A felkészülésünk jól halad – nyilatkozta a csapat edzője, Papp Zoltán. – Sok edzőmérkőzést játszottunk velünk egy súlycsoportban lévő, de magasabb osztályú ellenfelekkel is. Ráadásul a támogatónknak köszönhetően az idén egy háromnapos összetartást is tudtunk szervezni a csapat számára. Sikerült erősítenünk, nem is rosszul, aki ugyanis érkezett, az ténylegesen erősítést jelent. Nem véletlenül álltunk neki idejében a munkának, hiszen a megújult elnökségnek konkrét, kitűzött elvárása ugyanis nincs az előttünk álló bajnokságra, de szeretnénk a dobogóra odaérni. Ha netán a legmagasabb fokára sikerülne, akkor nem zárjuk ki az esetleges feljebb lépést sem.