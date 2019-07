Dudás Dániel hatalmas trófeát nyert Brazíliában

Dudás Dániel megtapasz­talhatta, hogy milyen a világ egyik legjobb játéko­sa, Neymar ellen játszani. A kecskeméti labdarúgó ugyanis tagja volt a Red Bull Neymar Jr’s Five-ot meg­nyerő magyar együttesnek.

Az ötfős csapatok mérkőzése maximum 10 percig tart, a meccsek kapus nélkül zajlanak. Ha egy gárda gólt kap, akkor elveszíti egy játékosát. A mérkőzés tehát az idő lejárta előtt is véget érhet, ha az egyik félnek elfogynak a játékosai. Ezek a szabályai a Red Bull Neymar Jr’s Five nemzetközi focibajnokságnak, melyet a világ legjobb amatőr focistái vívnak. Neymar, a PSG brazil világklasszisa gyerekkorában is ezen szabályok szerint játszott a grundon, Sao Paulo utcáin.

Az idén negyedik alkalommal kiírt Red Bull Neymar Jr’s Five világdöntőjét magyar együttes, a Zsírkréták nyerte meg, a fináléban 2–0-ra megverve Spanyolországot. A hétvégén rendezett összecsapás első gólját az a Dudás Dániel szerezte, aki Kecskeméten nevelkedett, az UFC-ben ismerte meg a labdarúgás fortélyait, és a Kecskeméti TE színeiben szerepelt először az NB I.-ben.

A győztesnek a trófea mellé az is járt, hogy a Neymarból és barátaiból álló együttes ellen léphetett pályára. A látványos jelenetekkel teli összecsapáson a magyarok felálltak kétgólos hátrányukból, de az utolsó másodpercekben Neymarék a maguk javára döntötték el a meccset (2–3).

„Nagyon nagy megtiszteltetés és különleges érzés testközelből megtapasztalni a világ egyik legjobbjának a játékát, elképesztő ritmusban és sebességgel tudja húzogatni és tologatni a labdát, majd megindulni vele. Hatalmas élmény volt számomra a gálamérkőzés” – mondta a gálameccs kapcsán az nso.hu-nak nyilatkozó Dudás Dániel.

A nyertesnek jár még egy díj, mégpedig az, hogy elutazhat Neymar csapatához egy hosszú hétvégére, amelyen a brazil sztár vendég­látását élvezheti.