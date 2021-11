Az ősz legfontosabb meccse előtt a Kecskemét

Az őszi szezon utolsó mérkőzésére készül a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club csapata. Az NB I. ötödik fordulójában a kecskeméti rögbisek a Debreceni EAC csapatát fogadják szombaton 11 órától a Széktói Stadion Atlétikai Centrumában.

Szombaton az őszi szezon utolsó mérkőzésén lép pályára a Kecskemét. Bár a korábbi fordulókon nem volt eredménykényszer a csapaton, a cívis városiak ellen kötelező a győzelem.

– Az idei szezon minden mérkőzése fontos volt számunkra, de ez az a találkozó, ahol eredménykényszerrel lépünk pályára. Meg kell nyernünk ezt a mérkőzést, hogy ne az utolsó helyen teleljünk, és egy fokkal nyugodtabb tavaszunk legyen – nyilatkozta Németh Krisztián, a KARC szakmai vezetője. – Ehhez az kell, hogy teljes létszámmal álljunk ki, illetve sérülések és betegségek ne hátráltassanak minket. Remélem nem fog semmi váratlan vagy kedvezőtlen dolog közbejönni és akkor a teljes keretünkkel tudunk készüli. Hazai pályán le kell győznünk a Debrecent. Szerintem előttük járunk felkészültségben. Ez az idei egyetlen mérkőzés, ahol győzelmi kényszer van a csapaton és minden másnál fontosabb most a végeredmény – mondta.

A Debrecen tavaly szerepelt először az élvonalban, és az utolsó helyen zárta a bajnokságot. Az idei évben sem szereztek még pontot.

– A keretük változatlan, ugyanazokkal a játékosokkal szerepelnek idén is, mint az előző szezonban. Rutinosabbak lettek azonban, lejátszottak már egy teljes szezont, sőt akik megfelelnek a kívánalmaknak, azok közül már két játékos a magyar válogatott keretében is helyet kapott. Ők is fejlődtek, fejlődnek a kezdő szezonjukhoz képest, de azért idén is beleszaladtak nagy pofonokba más csapatoktól. Ettől függetlenül teljesen más lelkülettel készülnek erre a mérkőzésre, mint mi. Ők a friss, új csapat, akik meccsről meccsre fejlődnek, a Kecskemét pedig egy újjáépülést próbál elindítani, illetve túlélni. Nekünk kell a játékot irányítani és akkor nem lehet gond – tette hozzá.

A KARC a mérkőzést követően sem áll le, a téli szünet alatt is folytatja a munkát, hogy a tavaszi szezonra összeálljon a keret, és több győzelmet is bezsebelhessenek.

– A tavalyi szezon óta csökkentett edzésszámunk van a covid helyzet miatt, úgyhogy nem tervezünk most leállást. A karácsonyig hátralévő egy hónapban heti két edzést tervezünk. Próbáljuk a játékos oldalát megfogni, hogy minél több baráti összejárás, labdázás legyen. Január elején pedig indulna a téli alapozás. Ez idő alatt helyre kell tenni a csapat fizikumát. Nem dolgozhatunk bő kerettel, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy az állóképességünk ne legyen a helyén. Sajnos az ősszel ez megmutatkozott a pályán. A korábbiakhoz képest, amikor mindig egy 23-as, vagyis a maximálisan megengedett kerettel tudtunk utazni egy-egy mérkőzésre, akkor ott volt a biztos csere, és ha 40-60 perc alatt elfogytak a kezdő játékosok, akkor tudtuk kivel pótolni és nem volt semmi gond. Most nagyon szűk létszámban dolgozunk, minden mérkőzésen minimális keretszámmal rendelkezünk, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy a kezdő 15-ből hat-hét játékos is arra készüljön, hogy jön majd a csere helyettük, ha elfogytak.

Emiatt a téli alapozásnak egy nagyon fontos pontja lesz az, hogy lehetőség szerint mindenki 80 perces játékossá váljon, tehát akár csere nélkül is végig bírja a csapat a mérkőzést.

Míg a vezetésnek az lesz a fő célja, hogy a létszámproblémát orvosolja – tette hozzá a szakmai vezető.

Az állóképesség javítása és a fejlődés érdekében a KARC a szomszédvári klubbal is összefogott.

– Most egy szomszédvári összefogást indítottunk a Szegeddel. Két hetente van egy közös edzésünk. Ezt szeretnénk a téli alapozás alatt is olyan szinten megtartani, hogy márciusig minden hónapban egy-egy edzőmérkőzést le szeretnénk játszani. Ez időjárás függő is, de az elmúlt években nem volt olyan komoly és kemény tél, hogy ne lehessen egy olyan napot találni, amikor nem fagyott a pálya. Reméljük, hogy idén sem lesz durva tél, hogy hónapokig hó alatt legyen a pálya. Szeretnénk ezt összehozni – mondta Németh Krisztián.

Borítóképünk archív felvétel.