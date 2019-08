Az Iváncsát fogadja vasárnap a Kecskeméti TE-Hufbau

Egy győzelem, egy vereség és egy döntetlen után az eddig két győzelmet és egy vereséget elkönyvelő Iváncsát fogadja vasárnap Kecskeméti TE-Hufbau az NB III-as bajnokság Közép csoportjának negyedik fordulójában.

Az Iváncsa két évvel ezelőtt jutott fel a harmadosztályba, ahol rögtön elsőre bronzérmet tudott szerezni. Bár ezt némi visszaesés követte, de az újoncok életében sokszor vízválasztónak számító második szezonjukban, stabil középcsapatként a 7. pozícióban zártak. Ezúttal sem panaszkodhatnak a bajnoki rajtra, hiszen bár a Monortól kikaptak (0–2), a Dunaújvárost (2–1) és a Kelent (4–0) is legyőzték. Az előző szezonban döntetlen lett a KTE–Iváncsa párharc, hiszen hazai sikerek születtek, Iváncsán 2–0-s vereséget szenvedtek a kecskeméti lila-fehérek, majd itthon 1–0-ra nyertek. Nagy különbség lesz azonban, hogy míg tavaly sárga lapok miatt egyik alkalommal sem léphetett pályára a vendégek soraiban kétszeres gólkirály, Balogh László, addig idén már nem hagyja ki a kecskeméti fellépést.

– A Monor elleni meccset lezártuk, közösen kielemeztük a játékosokat is, az biztos, hogy ilyen többet nem fordulhat elő, mert akkor az Iváncsa ellen sem lesz esélyünk. Nagyon jó ellenfélről van szó, kitűnő játékosokkal, főleg Balogh Lászlót kell kiemelni. Másképpen kellemetlen csapat, mint a Monor, de én úgy gondolom, hogy a játékosok elfogadták azt, amiről beszéltünk – nyilatkozta a kecskemetite.hu portálnak Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője, míg az Iváncsát irányító Domján Attila így vélekedett: – Jó hangulatban készülünk a vasárnapi meccsre, hiszen egy sikeres hazai találkozón vagyunk túl. Egy jó Kecskemétre készülünk, akik nagyon jól erősítettek, de alighanem jobb rajtban bíztak. Jó iramú mérkőzésre számítok, mert két támadószellemű csapat találkozik. Mi minden meccsen támadólag szeretünk pályára lépni, a saját játékunkra törekszünk, így lesz ez most is. Hogy ebből mi sül majd ki, azt a nüanszok dönthetik el.

A találkozó 17 órakor kezdődik a Széktói Stadionban. További párosítások, vasárnap, 17 óra: Monor–Bp. Honvéd II, Rákosmente–THSE-Szabadkikötő, Dabas-Gyón FC–PMFC, Taksony–Dunaharaszti, Kozármisleny–Dabas, Szekszárd–Dunaújváros, Szentlőrinc–Kelen SC.