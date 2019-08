Alul maradt, de szépen helytállt Győrben a Tiszakécske

Két száz százalékos csapat találkozott Győrben vasárnap este a Merkantil Bank Liga NB II 3. fordulójában. Nem sikerült bravúr Simon Antal csapatának, de szégyent nem vallottak a kécskeiek, hiszen szoros mérkőzésre, nagy küzdelemre kényszerítették a bajnokaspiránst.

Lendületesen kezdett az Győri ETO a Tiszakécske ellen, mégis az 5. percben majdnem a vendégek szereztek gólt. Ezután a hazai csapat irányította a játékot, a vendégek azonban állták a sarat. A 23. percben Andric N. szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, Horváth Z. csúsztatta eléje a labdát, ő pedig nagy erővel fejelt a léc alá, 1–0.

A szünet után némileg váratlanul kiegyenlített a Tiszakécske. Egy pontosan felépített támadás végén Ludánszki vette be egy jól helyezett lövéssel Horváth T. kapuját, 1–1. Az ETO ezt követően egyre nagyobb fölénybe került, érett a győri gól, ám a vendégek kapusa, Varga Ádám – ezúttal is – bravúrt bravúrra halmozott. Csáki kiállítását követően – Horváth Zoltánt buktatta a kécskei védő – a Duna Aszfalt tíz emberre fogyatkozva is hatalmasat küzdött, ám a 71. percben újra megszerezte a vezetést a Győr. Kalmár ellen követtek el szabálytalanságot a Tisza-partiak, a megítélt büntetőt Vári értékesítette, 2–1. Az eredmény ezt követően már nem változott.

Boér Gábor, a WKW ETO FC Győr vezetőedzője: – Sok helyzetet kidolgoztunk, végig irányítottuk a játékot, úgy érzem, rászolgáltunk a győzelemre, amellyel így az első három fordulót kilenc ponttal zárjuk.

Simon Antal, a Duna Aszfalt TLC vezetőedzője: – Helytálltunk az NB I-be igyekvő ellenfelünkkel szemben, úgy érzem, nulla-egynél nem kaptunk meg egy büntetőt, viszont az ellenfél javára hasonló szituációban megítélte a tizenegyest a játékvezető.

WKW ETO FC Győr–Duna Aszfalt Tiszakécskei LC 2–1 (1–0)

Győr, ETO Park, 1900 néző. Vezette: Szőts Gergely (Király Zsolt, Bognár László)

WKW ETO FC Győr: Horváth T. – Kovács K., Vukaszovics, Vári, Kalmár O. – Szánthó (Vaskeba, 52.), Harizopulosz (Hidi M., 65.), Bagi, Szimcsó – Andrics, Horváth Z. (Domonkos, 86.). Vezetőedző: Boér Gábor

Tiszakécske: Varga Á. – Erdélyi B. (Csáki, 60.), Oláh M., Kardos, Preklet – Kirchner, Ludánszki, Tölgyesi, Sváb (Szuhodovszki, a szünetben) – Nyilas, Zádori (Durso, 66.). Vezetőedző: Simon Antal

Gólszerző: Andrics a 23., Vári a 71. illetve Ludánszki az 56.,percben.

Kiállítva: Csáki (63. perc)