Akasztó két csapatot indít

Javában zajlik a felkészülés Akasztón, és már nem is csak a tavalyi évben a bajnokságban a 12. helyen végzett megyei első osztályú keretnél, Akasztó ugyanis ősztől a megye háromban is elindít egy csapatot.

Akasztón a megye egyes felnőttcsapat a felkészülést július 11-én kezdte meg. Az alapozás időszakában heti négy edzést tartottak, annak lezárultával heti két előkészületi mérkőzést játszanak, emellett három edzésen vesznek részt a keret tagjai.

– Az edző személye természetesen változatlan, továbbra is Szrenkó István vezeti mind a felnőtt-, mind az ifjúsági csapatot, ám a keretben van változás, mondhatom azt, hogy szerencsére, mert meggyőződésem, hogy erősödtünk – jelentette ki Judák László, az egyesület technikai vezetője. – Rákóczi Tibor középhátvéd érkezett a Nagykőrösből, meggyőződésem, hogy komoly erősítést jelent a számunkra, mert Megyes Mihállyal párban remek alapot fognak jelenteni egy sziklaszilárd védelemhez, a nagy futómennyiségre képes középpályás Palla Lajos pedig visszatért hozzánk. Felkerült még a felnőttkerethez az ifiből két támadó, Kudron István, aki az ifiknél egyébként gólkirály is lett, illetve Csoba Gábor, ő is szorgalmasan termelte a gólokat a fiataloknál. Ketten távoztak a felnőttkeretből, Gyenizse Tamás és Márkus Norbert.

A technikai vezető ugyanakkor örömmel számolt be arról, hogy a klub megye hármas csapatot is képes az idén indítani. – Bár jelent ez némi többletmunkát, de örülünk mi is, és az érintett játékosok is annak, hogy visszatérhetnek hozzánk. Elsősorban ugyanis azok az akasztói fiatalok térhetnek most haza, akik a mi focisulinkban nevelkedtek, ám aztán kénytelenek voltak más, környékbeli csapatokhoz távozni. Most viszont – köszönhetően annak, hogy második csapatot is indítunk – mindannyian hazatérhetnek, és akasztói színekben futballozhatnak. Érkeztek tehát Kaskantyúról, Csengődről, Tabdiról, és így aztán lett egy huszonhárom fős keretünk a megye háromra. Ebből a létszámból csak ketten nem akasztóiak, ők csengődiek. Csengőd sajnos bedobta a törülközőt, ezért igazoltunk onnan két játékost, de közülük Bódi Tamás nem ismeretlen nálunk, hiszen szerepelt már a felnőttcsapatunkban. Vagyis nem panaszkodhatunk, a megye hármas keretünk is megvan.

Ami az előkészületi mérkőzéseket illeti, szinte mindegyiket otthon fogják játszani, mégpedig azért, mert a tavaszi idény előtt, azaz tél végén nagyon mély a pályájuk – talán a legmélyebb az egész megyében –, tehát abban az időszakban gyakorlatilag használhatatlan, így aztán majd inkább a tavaszi idényre való felkészülés idején utaznának idegenbe előkészületi mérkőzésekre. Azzal természetesen tisztában vannak, hogy áldatlan állapot ez így, de reményeik szerint ez a probléma meg fog oldódni. – Azon dolgozunk gőzerővel, hogy megoldódjon, de erről bővebben inkább majd később nyilatkoznék, amikor már konkrétumokról tudok beszámolni – jelentette ki Judák László.

– Ami az előkészületi mérkőzéseket illeti, szombaton játszottuk a harmadikat a Szabadszállás ellen. Találkoztunk az Izsákkal és az Iváncsával is. Utóbbitól kikaptunk ugyan 7–0-ra, de az Iváncsát manapság a Bács-Kiskun megyei szurkolóknak aligha kell bemutatni, hiszen a Fejér megyei csapat nem elég, hogy az NB III. Középcsoportjának az egyik élcsapata, még Tiszakécskén is képes volt kiélezett helyzetben győzni, és remek játékosállománnyal rendelkezik. Irigylésre méltó egyébként, hogy egy 2300 fős település képes ilyen ütőképes gárdát kiállítani. Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy az előkészületi mérkőzések eredményéből bármiféle következtetést hiba lenne levonni, de azt azért nem bánjuk, hogy a másodikat, a megye egyben újonc, és komoly játékerőt képviselő Szabadszállás ellenit 5–1-re megnyertük. A szurkolóink ugyanakkor ezen a hétvégén sem maradnak mérkőzés nélkül, hiszen kétszer is láthatják itthon a megye egyes felnőttcsapatot, ezen a héten ugyanis kétszer is pályára lép. Szerdán 18 órakor Mezőfalvát fogadjuk, szombaton pedig Ráckevét, az a találkozó is 18 órakor kezdődik.

A klub célja egyébként, a tavalyihoz hasonlóan – akkor nagy bánatukra nem sikerült teljesíteni –, a 8–10. hely megszerzése. Meggyőződésük, hogy ez nem túl vérmes célkitűzés, és az idén sikerül is teljesíteni.