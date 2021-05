A Nyárlőrinc nyerte az ellentétes félidők meccsét

A forduló előtt a tizenhárom csapatos mezőnyben a 2. helyen álló Nyárlőrinc a 6. Pálmonostorát fogadta a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 23. fordulóban. Ellentétes félidők után a hazaiak otthon tartották a számukra létfontosságú pontokat.

Kóstolgatták a kezdés után a csapatok, majd a 11. percben egy hazai szögletet követően Nyúl fejelt a jobb alsó sarok irányába, Mindák vetődve mentett. Két percre rá a vendégek veszélyeztettek, Szabovik remek ívelése a kaputól három méterre találta meg Bartát, aki nagy helyzetben mellé fejelt. A 20. percben Barta ugrott ki a bal oldalon, a kifutó kapus mellett elgurította a labdát, Szalkai óriási vágtát vágott ki, hogy a bal kapufa mellől a kapuba juttassa, de egy hajszállal lemaradt, odalett a ziccer. Egy percre rá Bali indította Farkast, ő a kapus fölött átemelte a labdát, de a kapu fölött is. Két percre rá Horváth Balázs beadását követően lőtt Farkas a bal felső sarok mellé.

A 36. percben jobbról, a 16-os sarkáról Rákóczi eresztett meg egy nagy bombát a hazai kapu irányába, de a labda elsuhant a hosszú sarok mellett.

Öt percre rá Szabovik tört be a 16-os elé, középről lőhetett, a hazai hálóőr, Balla nagyot vetődve mutatta meg a tudományát. A hazai ellentámadás végén Horváth Balázs tört be jobbról, és éles szögből a bal kapufát találta el. A félidő utolsó percében szabadrúgást végezhetett el a hazai térfélen a Pálmonostora. A gyorsan elvégzett szabadrúgást követően Farkas elcsípte a labdát, azonnal indította Balit, aki a labdalevétellel a kifutó Mindák mellett is elhúzta a játékszert, és 25 méterről az üres kapuba gurított, 1–0. Az eset miatt hosszan reklamáltak a vendégek, amiatt, hogy Farkas túl közel volt a labdához, illetve reklamáltak volna, de a játékvezető lefújta az első játékrészt.

Két perccel az újrakezdés után megduplázta az előnyét a Nyárlőrinc.

Farkas vitte rá a vendégvédelemre középütt a labdát, kitette a bal oldalra, az őt kísérő Bali balról, jobbal elegánsan a hosszú sarokba helyezett, 2–0. A 60. percben ismét Farkas adott be, ismét Balit kereste, ő berobbant, tíz méterről leadott fejesét Mindák védte. Egy percre rá Németh lőtt tíz méterről fölé. A félidő derekán Bali két védőt is kicselezett, húsz méterről leadott lövését Mindák hárította. A 70. percben Farkas tört be jó cselekkel a jobb oldalon, éles szögből leadott, a bal felsőbe tartó bombáját Mindák hatástalanította. A hajrában Torbavecz indította remek ütemben Szabovikot, aki 23 méterről a bal kapufa mellé bombázott. Négy perccel a lefújást előtt Tóth Roland szöglete kis híján a kapuba vágódott, ezúttal is Mindák volt a megmentő. Újabb gól már nem esett, megérdemelten győzött a második játékrészben már fél gőzzel játszó Nyárlőrinc, megkönnyítette a dolgukat, hogy az első félidőben a helyzeteket tekintve fölényben játszó vendégek egyik ziccerüket sem használták ki.

Kemenes György, a Nyárlőrinc edzője: – Meg nem lepett minket a Pálmonostora, hiszen ismerjük őket, tudjuk, hogy mit játszanak, inkább mi voltunk görcsösek, főleg az első félidőben, mert most nekünk kellett mennünk 0–0-nál is az eredmény után. Akadozott is a csapatjátékunk, ez szemmel látható volt, de aztán sikerült elmozdulnunk a holtpontról, és ha nehezen is, de megnyertük ezt a számunkra fontos mérkőzést. Úgy vélem, hogy többet tettünk a győzelemért, és annak ellenére, hogy nem játszottunk vasárnap jól, gratulálok a csapatnak. A Pálmonostorának pedig csak gratulálni tudok mert végig becsülettel küzdöttek, hajtottak, nem adták fel, élvezetessé tették a mérkőzést. Abban, hogy ennyire nehéz volt a dolgunk, nagy szerepet játszott Mindák József is, a vendégek kapusa, aki nagyszerű formát mutatott.

Bosánszki Mihály, a Pálmonostora játékos-edzője: – Az első félidőben jobbak voltunk. A 44. percben aztán a játékvezető a véleményem szerint egy az eredményt befolyásoló döntésével eldöntötte a mérkőzést. A csapatom egyébként küzdött, hajtott, ennyire voltunk utána képesek. Gratulálok a Nyárlőrincnek.

Nyárlőrinci LSC–Pálmonostora SE 2–0 (1–0)

Nyárlőrinc, vezette: Rabi József (Bakró Róbert, K. Szabó Kristóf)

Nyárlőrinc: Balla – Mohácsi (Sajtos 53.), Palatinus, Tóth R., Horváth B. (Kemenes 83.), Nyúl, Németh (Sáfrány 68.), Farkas, Lakatos (Bognár 83.), Orosz, Bali. Edző: kemenes György.

Pálmonostora: Mindák – Récsei (Ruzsinszki 54.), Torbavecz, Barta, Szalkai (Czombos 64.), Bosánszki, Szabovik, Rákóczi, Patyi, Bárkányi. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Gól: Bali a 45.és a 47. percben.