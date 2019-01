A KLC-nél fontos a családias légkör is

A Kecskeméti LC-KTE SI az elmúlt időszakban változáson ment keresztül. Az akadémia kivált, de továbbra is foglalkoznak korosztályos játékosokkal. Az elmúlt időszak eredményeiről Karakas Ferenc elnökhelyettessel beszélgettünk.

– A bajnokság felénél a biztató második helyen várja a folytatást a felnőttcsapat.

– 2018-ban eredményes évet zártunk. Felsorolni is nehéz lenne mindent, hiszen öttől nyolcvanéves korig vannak csapataink, illetve most már a lányok szakága is egyre népesebb. Ki kell emelni őket, hiszen S. Juhász Attila támogatásával komoly szervezőmunka áll mögöttük. Szabó Erika mellett Balla Gábor, Magyar István és Kerpics Ferenc is segíti a napi munkát, ezzel hozzájárulva a szakág fejlődéséhez, amiért köszönet jár nekik. A felnőttcsapatot két éven át kitűnően irányította Márton Tibor. Munkahelyváltás miatt nem tudta folytatni a munkát, így Bende Csaba került a helyére az előző bajnokság őszén. Jó egy éve vezeti a szakmai munkát, és bár nem volt zökkenőmentes a váltás, az együtt gondolkodás és a kitartó munka meghozta a gyümölcsét. A nyári munkának köszönhetően a Magyar Kupában is főtáblára kerültünk. Fiatal a csapatunk, ettől függetlenül a célunk az, hogy a nyáron feljebb lépjünk. A helyzetünk biztató, tapadunk az éllovasra.

– Komoly változást jelentett, hogy az akadémia nyáron különvált.

– Valóban, hiszen öt év után vált ki az akadémia egyesületünkből, hogy gazdasági társaság formájában, az önkormányzattal karöltve folytassa működését. A célunk olyan működési formára visszaállni, ami a megalakulás kezdeti időszakát jellemezte. Biztos alapok, családias légkörben, a szülőkre is számítva. Szeretnénk a gyerekek számára egy olyan család, óvoda/iskola, egyesület háromszöget kialakítani, mely egymásra épülő, szoros kapcsolattartáson alapszik, és a gyerekek érdekeit szolgálja. Ha ez működik, azzal a gyerekek járnak jól. A szülőknek, a pedagógusoknak és az edzőknek is könnyebb elvégezni így a napi feladatokat, ám ehhez összefogás szükséges. Szeretnénk a klubvezetésbe is megnyerni olyan új személyeket, akik segíthetnek céljaink elérésben. Az önkormányzattal, a társklubokkal, illetve a megyei labdarúgó-igazgatósággal is jó kapcsolatra törekszünk. Komoly elhatározásunk, hogy a megye egyik meghatározó klubjává fejlődjünk, hiszen a játékosok számát tekintve az élen járunk. A képzés terén törekszünk a saját stílus kialakítására. Célunk a körülmények javítása, fejlesztése is.

– Nem csak lányok, óvodások is szerepelnek a klubban.

– Második éve Parti Gyula és Bakos Tamás főfoglalkozásban járják az óvodákat. Ennek, illetve a nyári táborainknak köszönhetjük a létszámnövekedést is, szeptember óta ötvenhárom fővel gyarapodtunk. Az óvodákból is merítünk, Péntek József és Bende József vezetésével tanulják az alapokat a gyerekek. Elégedett vagyok az edzők munkájával, lelkiismeretes tevékenységük látható a picik fejlődésén. Az alapok lerakását Parti Gyula és Kiss Sándor folytatja, tehát két komoly szakember dolgozik a 2010–2011-es korosztállyal. Ugyanezt mondhatom el a 2008–2009-es csapatok kapcsán is, ahol Bodnár Aurél és Szutor Sándor tevékenykedik. Két tapasztalt pedagógusról és szakemberről van szó, jó a kapcsolatuk a gyerekekkel és a szülőkkel is. A 2007-es korosztály működik a legnagyobb létszámmal, György Csaba és Bakos Tamás végzi itt a munkát. Szeptember óta dolgoznak a gyerekekkel, hamar megtalálták a közös hangot. Ez is bizonyítja azt, hogy jó módszereket alkalmazva nem viseli meg a gyerekeket az edzőváltás. Nyáron negyvenkét játékosunk volt a 2006-os korosztályban, akiknek meg kellett találni a versenylehetőséget, ami nem volt egyszerű. Három U14-es csapatot indítottunk, melyeket Nagy Tamás, Magyar István és Ozsváth Ferenc vezet. Kezdetben nehézséget okozott a háromnegyed pályás játék, de sok munkával átálltak a gyerekek erre. Üde színfolt az U14 C, Ozsváth Ferencék egy évvel fiatalabbak, de nem vallottak szégyent. Az A csapat nyártól nagypályán fog játszani, nekik erre fokozatosan kell készülni.

– Az U16-os csapatok kicsit gyengébben szerepeltek.

– Parti Gábor és Márton Tibor vezeti az A, illetve a B keretet, és valóban láthatók hiányosságok, de ezeket még nem késő pótolni. Fizikálisan komolyabb munkára lesz szükség ahhoz, hogy jobban szerepeljenek. Sok feladat áll előttük, amit a két edző meg is fogalmazott már a szezonzárón. Nagy türelem és kitartás kell, mert időnként a kudarc is benne van a pakliban.

– Az utánpótláscsapattal először neveztek harmadosztályú bajnokságra.

– Az U17-es gárdánál nagy az összhang Nagy Lajos és a játékosok között, kiváló hangulatú edzéseket vezényel, amit élveznek is a gyerekek. Bízunk abban, hogy tavasszal sokkal jobb és eredményesebb játék jellemzi majd őket. Az U19-es csapatokat összevonnám, hiszen Márton Pál és Pap Szabolcs egymást kiegészítve végzik munkájukat az NB III.-ban, illetve a megye II.-ben. Van motiváció a játékosok számára. A tanulás is fontos ebben a korosztályban, az érettségi évében meg kell találni az összhangot a sporttal. A jó hangulat talán itt a legfontosabb, hiszen már könnyen hátat fordít a labdarúgó, ha nem érzi jól magát. Szépen fejlődnek a tehetségek, belőlük a KLC felnőttcsapata is meríthet majd.

– Az idén milyen folytatás várható a csapatoktól?

– Jó úton haladunk, eredményes munkát végzett minden munkatársam, biztató jeleket látok. 2019-ben még figyelmesebb és fegyelmezettebb munkával szintet emelhetünk, ezzel is hozzájárulva a kecskeméti labdarúgás lassú felemelkedéséhez. Ebben az évben is az a legfontosabb, hogy mindig a gyerek és a sportoló legyen a középpontban, ehhez jó körülményeket, jó légkört, szervezettséget kell produkálnunk.