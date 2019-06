A Jánoshalma nyerte a remek ezüstcsatát

A megyei első osztályú bajnokság zárófordulójában ki-ki mérkőzésen dőlt el az ezüstérem sorsa. Nagyszerű mérkőzést vívott egymással a Jánoshalma és a Kiskőrös, végül a hazaiak vehették át az ezüst, a vendégek pedig a bronzérmeket.

Rögtön a kezdést jelző sípszó után mindkét csapat százszázalékos koncentrációval vetette magát a küzdelembe, az első tizenöt perc alapján, amikor helyzet nem is alakult ki, nyilvánvalóvá vált, hogy ezen a mérkőzésen az dönthet, hogy ki milyen arányban használja ki a várhatóan kevés helyzetét. Aztán váratlanul hamar, a 17. percben megszerezte a vezetést a Jánoshalma. Pedig a vendégcsapat nem is hibázott, mindössze annyi történt, hogy egy előre passzt követően Stojanovic Milos első érintésből betette a védők vonala mögé a labdát, a rárobbanó Maravic a 16-os tájékán átvette, majd a kapu bal oldalába helyezett, 1–0. A 22. percben egy hazai szabálytalanságot követően szabadrúgáshoz jutott a Kiskőrös a kaputól balra, 22 méterről. Nagy Attila állt a labda mögé, és jobbal mesterien tekert a jobb felső sarokba, 1–1, ezen állás szerint újra a Kiskőrösé volt az ezüst. Öt percre rá a vezetést is megszerezhették volna a vendégek, Madácsi adott be jobbról, a 16-oson belül érkező Oláh balról, tíz méterről azonnal lőtt, labdájába Urlauber bele tudott érni, és róla végül a felső lécre perdült a labda. Annyira jó volt a meccs, hogy szinte észrevétlen szaladt el az első negyvenöt perc.

A második játékrész nyomasztó hazai fölénnyel indult, ez azonban csakis a labdabirtoklásban mutatkozott meg, legalábbis egy darabig. A 62. percben Harnos cselezgetett a bal oldalon, sikerült bepasszolnia Stojanovic Milos elé az ötös sarkára, ő egy lövőcsellel több embert is kibillentett az egyensúlyából, majd higgadtan a jobb sarokba lőtt, 2–1. Maradt a hazai fölény, de a vendégcsapat próbált minél veszélyesebb kontrákat vezetni. A 79. percben járt a legközelebb az egyenlítéshez a Kőrös, akkor Hajnal ívelt be, Urlauber nagy lendülettel indult ki a kapujából, Salami azonban hihetetlenül magasra ugorva, a kapunak háttal átcsúsztatta a hazai hálóőr fölött a labdát, ám a gólba tartó pettyest Jesic mentette, szintén fejjel. Még ugyanezen akció keretében jött egy újabb beadás, Salami akkor melléfejelt. A 78. percben Maravic szerzett labdát a vendégtérfélen, remek ütemben tálalt Harnos elé, aki a kifutó Ámann mellett a hálóba gurított, 3–1. Eldőlni látszott a meccs, de a Kiskőrös még nem adta fel. A 83. percben Salami sarkazott életveszélyesen, Urlauber hárított. Három percre rá Füleki ívelt be jobbról szabadrúgást, Salami csúsztatott a hosszú sarok mellé.

Az eredmény már nem változott, a Kiskőröst dicséri, hogy a kétgólos hátrány ellenére is az utolsó pillanatig derekasan küzdött. A mérkőzés után átvehették a csapatok az érmeket, a vendégek szomorúan, a hazaiak viszont – érthető módon, hiszen jobb így ezüstérmet nyerni, mint egy elveszített döntővel – úgy ünnepeltek, mintha bajnokságot nyertek volna.

Készülnek a százéves jubileumra

Jánoshalmán a Kiskőrös elleni mérkőzést követő spontán ünneplést három hét múlva egy hivatalos ünneplés is követi, június 22-én ünneplik ugyanis az egyesület fennállásának a századik évfordulóját. Az ünnepi alkalommal felavatják a hamarosan elkészülő műfüves pályát, így tovább csinosodik a máris példamutatóan rendezett jánoshalmi sportkomplexum. A mérkőzésre ugyanakkor rangos, első osztályú ellenfelet is hívtak, az ünnepi mérkőzésen a vendég ugyanis a Paksi FC csapata lesz, amely a nemrég megújult stábja, Tomislav Sivic és Szabó István vezérletével érkezik majd Jánoshalmára.

Az idén, július második felében, pedig a felkészülés részeként az egyesület története során először külföldre utazik a Jánoshalma edzőtáborba.