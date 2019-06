A dusnoki bajnoki cím nyomában

Nagyszerű, imponáló teljesítménnyel, és egy remek fináléval, egy igazi közönségsikert hozó bajai győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet a megyei másod­osztályú bajnokság Déli csoportjában a Dusnok.

Bolvári Dávid, a klub elnöke és nem utolsósorban irányító középpályásként a kezdőcsapat alapembere számolt be lapunknak a csúcsig vezető úton adódó nehézségekről és arról, hogy miért nem gondolkodik nemcsak az ő csapata, de több más, a megye kettő Déli csoportjában szereplő egyesület sem feljutásban.

– A télen azzal váltunk el, hogy nagyszerűen álltok, csodás győzelmi széria van mögöttetek, szeretnétek bajnokok lenni, és kifejtetted, ennek az az alapfeltétele, hogy az alapemberek tekintetében ne legyen változás. Ez bejött-e?

– Ez sajnos nem. Az ősz zárására négy alapemberünk lesérült, két fiatal pedig télen, nem sokkal a tavaszi rajt előtt eligazolt, ráadásul az egyikük alapember volt. De még mindig hiányzott négy felnőtt játékos.

– Hogyan sikerült leküzdeni a nehézségeket?

– Rögtön a tavaszi rajtnál a Sükösd és a Kunbaja elleni meccs volt az a kettő, amikor nagyon bennragadtunk a rajtnál, és gyorsan el is olvadt az előnyünk. A négy felnőtt sérültből ketten próbáltak besegíteni, de a hosszú sérülés után nem voltak teljes értékűek. Akkor igencsak csikorgott még a gépezet, de aztán szerencsére elkezdtünk helyrerázódni. Hinni a nehézségek ellenére is végig hittünk abba, hogy noha nem volt célkitűzés, de sikerül megnyerni a bajnokságot.

– Te is sokat voltál maródi.

– Én először az ősz derekán, az idény közepe után dőltem ki egy makacs húzódás miatt. Így aztán a tavaszi felkészülésbe is csak a felkészülés derekán kapcsolódtam be, de végig csak könnyített munkát végeztem. A Sükösd elleni meccs volt az, amikor először játszottam végig a kilencven percet, nem teljesen egészségesen. Aztán a sors úgy hozta, hogy tavasszal is éppen a két legfontosabb, a Géderlak és a Baja elleni mérkőzés előtt eltört a lábujjam.

– Így aztán a bajai mérkőzésen nem a csapatot irányítottad stoplisban a pályán, hanem a szurkolótábort gipszben, arcfestéssel, pörgődobbal, a tábor lelkeként. Hogyan láttad a bajnoki címről döntő mérkőzést?

– A mérkőzés olyan szempontból is jól sikerült, hogy korán vezettünk, ráadásul két góllal, és a 2–0 megnyugtató előny volt. A mezőnyben végig nagy küzdelem folyt a pályán, teljesen egyenrangú fél volt a Baja, de mi az előny birtokában végig stabilak voltunk hátul, a bajaiak a földön nemigen tudtak helyzeteket kialakítani. Pontrúgásból viszont annál inkább veszélyeztettek, rúgtak kapufát is, tehát semleges szemmel nézve nyilván túlzó is a 0–3, én viszont persze nem bánom, hogy annyi lett, mert így nem kellett idegeskedni a végén.

– Szenvedés volt a szurkolók közt lenni? Tehát tehetetlenül nézni, hogy mire megy a csapat a pályán?

– Nem. Ez a mérkőzés, ez a bajnoki cím egy óriási esemény volt az egyesület, a falu életében is, hiszen régóta vágytunk már a bajnoki címre, az elmúlt tíz évben minden évben a dobogón végeztünk. Hatalmas kirándulást szerveztünk Bajára, és az ötleteink megvalósítását rögtön a Géderlak elleni meccs után elkezdtük. Megszerveztünk egy látványos konvojt, amely együtt indult Bajára, kék-fehérben volt az egész tábor, és sikerült igazi fiesztahangulatot varázsolnunk. Így lett felejthetetlen élmény. Az is elképesztő adalék, hogy a nagyjából háromezres lélekszámú Dusnok négyszáz nézővel képviseltette magát a bajai rangadón.

– Miért nem akar egy megye kettes déli bajnok följebb lépni?

– A lehetőségeink is behatárolnak minket, és itt nemcsak a magunk nevében beszélek, hiszen vannak az itteni klubok közt hasonlóságok, de azért elsősorban magunkról. Ezen a környéken egy Nádudvar, egy Érsekcsanád, egy Sükösd, egy Dusnok eleve csak helyi fiatalokra épít, és a szó minden értelmében igazi amatőr csapat. Juttatást a játékosok ezeknél az együtteseknél nem kapnak. A körülmények biztosítva vannak, de ennyi. A feljebb lépés túlságosan nagy anyagi erőfeszítést jelentene. Ráadásul nekünk ez a rangadókörzetünk, hiszen mi derbiket játszunk a Hajóssal, a Csanáddal, a Nádudvarral, a Sükösddel és még sorolhatnám. Tehát sok a szomszédvári rangadó, és az egész Déli csoportban rengeteg a presztízsmérkőzés. Így aztán nekünk is rengeteg nézőnk van. Ha idegenbe megyünk, akkor is nagyon sok szurkolónk elkísér minket. A tavalyi téli zárómeccsen például Géderlakon is hazai pályát varázsoltunk, annyi szurkolónk elkísért minket. Tehát nálunk a megszokott ellenfelek a vonzók a nézők számára. Ugyanakkor, ha Nádudvar és Hajós helyett el kellene utaznunk Lajosmizsére, Kecskemétre, Tiszakécskére, ott nem lennénk vonzó, közönségcsalogató ellenfél, jóval nagyobb költségeket jelentene a számunkra az utazás, és a szurkolóink sem tudnának kísérni minket. Mert ahogy mondtam, nemcsak hazai pályán jönnek ki sokan a rangadókra, de idegenbe is jönnek. Számunkra tehát feljutásban gondolkodni az anyagi lehetőségeket tekintve irreális, az élet közegét tekintve pedig felesleges, öngól lenne.

Az előző bajnok, Sükösd sem nevezett tavaly a megye egybe, hasonló okokból, mint a Dusnok

Tavaly a Sükösd nyerte a bajnokságot, és bár egy darabig mérlegelték, hogy megpróbáljanak-e feljebb lépni, végül maradt a csapat a megye kettőben. Érdeklődésünkre, hogy általában miért nem indulnak a déliek, Zsók József, a Sükösd játékos-edzője így nyilatkozott:

– Edzőként szívesen kipróbáltam volna a csapatot és magamat is magasabb szinten, de tudtam, hogy nem menne. Az elsődleges ok a mai világban természetesen a pénz. Mivel mi amatőr csapat vagyunk, nem tudunk erősíteni. Pedig – főleg egy feljebb lépés esetén – ránk férne az erősítés, hiszen egyre rövidebb a keretünk, a tehetségesebb fiatalokat pedig elviszik. Számunkra az erősítés azonban anyagi okokból nem lehetséges. A mai keretben vannak az ifi- és a felnőttcsapat közt liftezők, de az ificsapatot is ki kell állítanunk, tehát annak is megvan a határa, hogy hány saját ifit szerepeltessek a felnőtteknél. Sőt, még szerencse, hogy lejjebb vitték az ifi korhatárát, hiszen itt is lehetne gond a kiállással.

Attól persze, hogy amatőr csapat vagyunk, minden más van, szerelés, cipő, a megfelelő körülményeket biztosítja a klub. De ez a megye egyben már kevés lenne, a magasabb osztály kívánta körülményekkel mi már nem tudnánk versenyezni. Egy tisztán amatőr csapat számára a megye kettő a felső határ. Ráadásul egy amatőr csapatnál az is tényező, hogy valaki például nem ér rá. Nem kényszeríthetek rá egy játékost, hogy vállalja a hétvégi meccset, ha más dolga van, márpedig a megye egyben ez már nem megy. És ha a megye egyben nem jönnek a sikerek, no meg a jól bevált, megszokott ellenfelek – a szomszédvári rangadók például –, akkor a néző sem fog kijönni, de akkor sem, ha följebb lépünk, és telerakom a csapatot nem helyiekkel. Összetett kérdés tehát ez, amelyet alaposan körbejárva kell tudnunk, hogy hol a helyünk. Szerencsére most is vannak tehetséges fiataljaink, van bennük potenciál. De csakis saját erőforrásokra tudunk építeni, mint ahogy építkezünk is, építjük a jövőt. Végezetül annyit szeretnék még mondani, hogy gratulálok a Dusnoknak a bajnoki cím megszerzéséhez.