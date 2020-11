A 84 percig szoros helvéciai meccsnek kiütés lett a vége

Az elmúlt hétvégén a dobogóra fellépett Helvécia a 6. helyen tanyázó Ladánybenét fogadta a megyei labdarúgó bajnokság harmadosztályának az Északi csoportjában, a 12. fordulóban. A sokáig szoros mérkőzést végül szépségdíjas gólokkal és kiütéssel nyerte a hazai gárda.

Jelentős vendég mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés, a hazaiak az első tíz percben alig jöttek át a félpályán. Helyzetekben ugyanakkor a nagy fölény nem mutatkozott meg, és idővel a hazaiak is ki-kimerészkedtek a 16-osuk elől. A 22. percben a hazaiak végezhettek el szabadrúgást, amelyet követően a vendég Horváth László szerezte meg a labdát. Nem sokat lacafacázott, a saját térfele jobb oldaláról azonnal átívelte a meginduló Spiegelberger Tamás elé, a labdája annyira pontos volt, hogy Spiegelbergernek csak annyi dolga volt vele, hogy hagyta egyszer lepattanni, majd első érintésével átemelte a kifutó Vancsik György felett a pettyest, 0–1. Ezt követően semmit sem változott a játék képe, továbbra sem dolgoztak ki helyzeteket a csapatok, a sok pontatlan passz mellett folytatott nagy küzdelem közepette inkább néhány szabálytalanság és mezhúzás borzolta a kedélyeket. Egy vendég mezhúzás után a hazaiak jutottak szabadrúgáshoz, a kaputól harminckét méterre, középről. Tamás Richárd állt a labda mögé, nagy erővel meglőtte, a játékszer hatalmas erővel a bal felső sarokba vágódott, 1–1. Nagy gól volt.

A második játékrészben aztán olyannyira bekezdett a hazai gárda, hogy a külső szemlélőnek az lett a benyomása, mintha ezt a villámháborút szolgálta volna a negyvenöt percnyi altatás. A 46. percben a szünetben csereként bejött Maros Bálint adott le egy lövést éles szögből, Pető Norbert szögletre mentett. Maros szöglete a rövid sarokra érkezett, a berobbanó Molnár Szabolcs közvetlen közelről a rövid sarokba fejelt, 2–1. A 48. percben a vendég Ludányi tört be a 16-oson belülre, az ötösig jutott, de aztán elveszítette a labdát. Az ellentámadásból Bálind vágtatott el a jobb oldalon – az első negyvenöt percben egyszer sem akadt ilyen, most viszont három perc alatt már másodszor –, középre lőtte az ötösre a labdát, ráadásul olyan remek érzékkel, hogy az érkező Maros Bálint számára már nem volt nehéz feladat az üres kapuba gurítani, 3–1. A két gyors hazai gólt követően újra a mezőnyharc dominált, egyre nagyobb lett a feszültség, a játékvezető egyre gyakrabban mutatta föl a sárga lapot. Az 54. percben egy vendégvédő pontatlan passzát követően Maros Bálint kapásból kapura emelt, a labda a jobb felső sarok mellett hagyta el a játékteret. Öt percre rá Molnár Gábor egy elkésett szerelési kísérlete sárga lapot ért, mivel neki ez volt a második, a játékvezető kiállította. Még egyszer megpróbált rátenni egy lapáttal a Ladánybene, gyakran el is jutottak a hazai 16-osig, helyzetet azonban nem sikerült kidolgozniuk, pedig ekkor már tíz emberrel küzdöttek a hazaiak. A 73. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai gárda, Tamás bombáját Pető lábbal hárította. két percre rá ugyanezt eljátszották, annyi volt a különbség, hogy akkor Tamás futtából a 16-osról lőtt. Az utolsó percekben aztán váratlan jutalomjátékban részesítette a szurkolókat a Helvécia. A 84. percben Csorba Sándor kapott labdát még a saját térfelén, megindult, a 16-osnál egy vendégvédő utolérte, őt kétszer kicselezte, majd középről a jobb alsó sarokba gurított, 4–1. A 90. percben Maros ívelt előre, Csorba elengedte a feje fölött, majd megfordult, és a 16-os sarkától, jobbról óriási gólt lőtt a léc alá, 5–1. No, erre már muszáj volt tapsolnia a kilencven percet fegyelmezetten, maszkban végigdidergő szurkolóknak. Marosnak alighanem megtetszhetett a taps, hallani akarta még egyszer, ugyanis a 92. percben az oldalvonal mellől, néhány méterre a szögletzászlótól elképesztően nagy gólt lőtt a hosszú felső sarokba, 6–1.

Timár Zoltán, a Helvécia játékos-edzője: – A második játékrészben rúgtunk hat gólt, a hatból két cserejátékos rúgott négyet, ehhez nincs mit hozzátenni. Esetleg annyit, hogy talán némileg csalódást keltő volt a megye háromban a bemutatkozásunk, mostanra azonban végre kezdi a szebbik arcát mutatni a csapat.

Fodor Zoltán, a Ladánybene játékos-edzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, a lendületünk az első félidőben kitartott, aztán a második játékrészben összeestünk. Betudható ez annak, hogy rengeteg a hiányzónk, ugyanakkor úgy tűnik, hogy jelenleg ennyit bírunk, ilyen szinten vagyunk. A Helvéciának gratulálok.

Helvéciai SE–Ladánybenei LC 6–1 (1–1)

Helvécia, 70 néző, vezette: Bábel Sándor (Marton Renáta, Bábel Gréta)

Helvécia: Vancsik – kovács B., Csorba, Jánosity, Palásti, Bálind, Juhász, Dinnyés, Tamás, Börönde, Molnár. Edző: Timár Zoltán.

Ladánybene: Pető – Koller, Márton, Tóth Z., Spiegelberger, Czanik, Fodor, Horváth L, Györfi, Karlik, Dóra. játékos edző: Fodor Zoltán.