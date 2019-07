Elvesztette a bronzmérkőzést a férfi vízilabda-válogatott

A negyedik helyen végzett a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon: Märcz Tamás együttese a szombati bronzmérkőzésen 10-7-es vereséget szenvedett a horvát csapattól.

A magyar csapat, amely az elődöntőben az olaszokkal szemben maradt alul, nem szerzett olimpiai indulási jogot a Koreai Köztársaságban. Erre legközelebb a januári, hazai rendezésű Európa-bajnokságon lesz lehetősége, amelyen egy kvótát osztanak ki.

A magyar férfi és női válogatott is negyedikként zárt Kvangdzsuban.

A két csapat két évvel ezelőtt a döntőben találkozott, a Margitszigeten a horvátok 8-6-ra diadalmaskodtak, idén áprilisban a magyarok az Európa Kupa zágrábi fináléjában vágtak vissza 10-8-as sikerükkel.

A nyitómérkőzésen ujjtörést szenvedő, az ausztrálok elleni negyed-, majd az olaszok elleni elődöntőben is vízbe szálló Varga Dénes a kispadon kezdett.

Több mint két és fél percet kellett várni a mérkőzés első góljára – mindkét oldalon fórok maradtak ki előtte -, ekkor Hárai Balázst hagyták érthetetlenül üresen, ő pedig közelről nem is hibázott. A horvátok a negyedik fórjukból szerezték első góljukat, majd az ötödiket is értékesítve átvették a vezetést. Hosszú percekre megtorpantak a csapatok, sorra maradtak ki a lehetőségek, a jeget végül Vámos Márton törte meg emberelőnyből.

Varga Dénes a második negyed elején szállt be először, de aztán kiállították, ez idő alatt pedig újra előnybe kerültek a horvátok. A túloldalon Hárai harcolt ki ötméterest, amit Manhercz Krisztián vágott be. Egy perccel a szünet előtt újra fórból talált be a rivális, majd Varga mutatott be egy csodálatos cselt, de ejtése a felső lécen csattant.

A nagyszünet után Maro Jokovic harmadik góljával kettőre nőtt a különbség, de Angyal Dániel egy kipattanót értékesítve azonnal válaszolt. Vámos fórban egyenlíthetett volna, lövése azonban célt tévesztett, az oldalhálóról jött ki a labda. Nagy Viktor kiválóan védett, elől viszont sokáig nem jött össze semmi, még létszámfölényben sem. A horvátok videobírós ítélettel – jogosan – növelték előnyüket, miközben kissé kezdtek elszabadulni az indulatok, a horvát stáb egyik tagja piros lapot kapott, Nagy Viktort pedig heves kézmozdulatok kíséretében intette csendre a játékvezető. A hosszú magyar gólcsendet Manhercz törte meg emberelőnyből közvetlenül az utolsó szünet előtt.

A zárónegyedben a magyarok közül elsőkét Jansik Szilárd pontozódott ki, ezt a kiállítást a mérkőzés legjobbja, Jokovic használta ki (7-5). A következő horvát támadásban Pohl Zoltán számára is idő előtt véget ért a találkozó, a rivális pedig ötméterest harcolt ki, amit Jokovic értékesített, Märcz Tamás pedig időt kért. A rövid pihenő után felzárkózott a magyar válogatott, Hárai talált be emberelőnyből, majd Zalánki Gergő kettős fórban volt eredményes (8-7). A horvátok nem változtattak a formulán: a következő előnyüket – melynél Angyal is kipontozódott – újfent Jokovic használta ki egy bombagóllal. Ekkor már a horvátoktól is négyen csak a kispadról figyelhették, ahogy Hrvoje Benic kevesebb, mint két perccel a vége előtt visszaállítja a háromgólos különbséget, eldöntve ezzel az összecsapást.

Forrás: MTI

Borítókép: Jansik Szilárd (j) és a horvát Josip Vrlic a férfi vízilabdatorna 3. helyéért játszott Magyarország – Horvátország mérkőzésen a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 27-én