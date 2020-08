Zománcosok dolgoznak a Kecskeméti Alkotóházban

Újra megtelt élettel a kecskeméti alkotóház. Ezen a héten zajlik a XX. Nemzetközi Zománcművészeti Workshop, melyen több kecskeméti zománcos is alkot.

A Tűzzománcművészek Magyar Társasága huszadik alkalommal szervezte meg a Nemzetközi Zománcművészeti Workshopot, melyen idén 13 alkotó vesz részt. A szakmai programnak az első évtizedben a budafoki zománcgyár, 2010 óta pedig a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Kecskeméti Alkotóháza ad otthont.

Balanyi Károly főszervező-házigazda elmondta: az alkotók között sok a zománcos, de vannak olyan művészek is, akik elsősorban például festők vagy grafikusok, de nyitottak más művészeti ágakra is.

A résztvevők közül kecskeméti: Balanyi Károly, Hollósy Katalin, Strohner József és Kőrös Sára. A többiek az ország minden tájáról érkeztek: Bessenyei Valéria, Budaházi Tibor, H. Barakonyi Klára, Hernádi Paula, Koszta Zsófia, Makrai Zsuzsanna, Papageorgiu Andrea, Tóth Szvetlana, valamint Nagybányáról Laura Ghinea.

Nincs tematikája a rendezvénynek, mindenki saját elképzeléseit, hozott terveit jeleníti meg. Napközben gyakran értekeznek egymással, szakmailag segítik egymást. Egy-egy művész átlagosan öt-hat képet készít el a workshop idején.

– Házigazdaként kevesebb időm jut a konkrét alkotói munkára. Hoztam magammal félig befejezett munkát is, de belekezdtem az új hatrészes sorozatomba, mely a gyermeksorsokat jeleníti majd meg Indiától Afrikán át a holokausztig – mesélte Balanyi Károly.

Az alkotóház minden szegletében, műtermében dolgoznak a művészek. A kemence körül is nagy a sürgés-forgás, hiszen egy-egy kép többször is bekerül a 830 Celsius-­fokra felfűtött kemencébe. Ahányan, annyiféle érzést, gondolatot és témát vittek fel a lemezekre.

– A zománcban rengeteg titok van. Több réteget viszünk fel, többször égetünk, mondhatni misztérium, mi is lesz a végeredmény. Az összes szellemiség, gondolat és anyag a végső égetés után alkot majd egészet – összegezte végül Balanyi Károly.