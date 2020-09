Utánpótlási gondokkal küszködik a Kalocsai Fúvószenekari Egyesület

Az idén hosszas kényszerpihenőket tartó Kalocsai Fúvószenekari Egyesület új terveket szövöget, abban bízva, hogy a járvány nem szól közbe, és lesz lehetőségük koncertezni.

Tavasszal a minősítő hangversenyük, nyáron több fesztiválszereplés esett kútba. Az őszi felkészülést ugyanakkor rendben elkezdték, már a karácsonyra is gondolva, hiszen van ünnepi felkérésük, és nagyszabású műsort szeretnének vinni.

– Az ősznek számunkra az a jó oldala, hogy elkezdődhet a rendszeres munka. Már nincs sok hátra ebből az évből, tehát jól át kell gondolnunk, hogy mit akarunk feldolgozni, elpróbálni – magyarázta Betlenné Dajkó Ágnes karnagy. – Azt a tavalyi kezdeményezésünket, hogy önálló koncertet adtunk az idősek hónapja alkalmából, szeretnénk folytatni. Utána a karácsonyra készülünk, hiszen egy felkérésünk máris van, Homokmégyre, ahol kifejezetten az ünnepi hangversenyünket szeretnék hallani – vázolta. Ezeket a terveket legfeljebb a járvány miatt hozott korlátozó intézkedések írhatják felül.

A zenekarvezető elárulta: úgy is folytatják a munkát, hogy pillanatnyilag taghiánnyal küzdenek, ami egyébként nem számít szokatlannak az ősz elején, hiszen a fiatal zenészeik jellemzően továbbtanulnak. Most öt tagjuktól kellett emiatt megválniuk, úgyhogy keresik az utódokat, akár amatőr zenészek személyében is.

Úgy véli, aki érdeklődik a fúvós zene iránt, az nyilván látja a kalocsai zenészek színvonalas munkáját és sikereit, ami egyértelművé teszi, hogy jó csapatba kerülnek az újonnan belépők. Jelenleg rézfúvósokra volna a legnagyobb szükség, mondta Betlenné, kiemelve konkrétan a trombita-, tenor-, tuba- és vadászkürtposztokat, ahová állandó zenészek jelentkezését várják. Örülne továbbá klarinéton, illetve szaxofonon játszó tagoknak, mivel azt látja, hogy „a jövőben” itt is lesznek üresedések.