Újjáéled a kalocsai könyvtár a járvány után

Ismét szerveznek programokat a kalocsai könyvtárban, bejelentették az első író-olvasó találkozókat is.

Csikós Marianna könyvtárigazgató elmondta, intézményüket március közepén zárták be, három hónapra, de ebben az időszakban is üzemeltették a Házhoz könyv szolgáltatásukat, ami főleg az idősebb, kockáztatni nem akaró olvasóiknak jött jól, és sokan éltek is a lehetőséggel. A kieső időt ezenfelül programszervezéssel, a járvány és a nyári szezon utáni újraindulás előkészítésével töltötték.

– A kiscsoportos foglalkozásainkat, például a társalgókat már a nyár folyamán beindítottuk, viszont a megszokott sorozatainkkal csak ősztől jelentkezünk – foglalta össze a vezető, megjegyezve: szep­temberre két könyvbemutatóval is készültek.

Az első író-olvasó találkozóra 17-én kerül sor, dr. Czibulka Zoltánnal, Kalocsa sakktörténetének krónikásával, aki a bemutatóval egybekötve szimultán játszmákat is lebonyolít a közönséggel.

A következő alkalom szep­tember 24-én lesz, ekkor a jemeni születésű, de magyarul író filozofikus novellista, Ahmed Amran lesz a vendég. Vele honfitársa, a kalocsai kórház egyébként művészetekben is rendkívül jártas sebésze, dr. Shawfar Adel fog beszélgetni. A gyermekkönyvtár várva várt, iskolai és óvodai csoportokat is fogadó foglalkozásai szintén visszatérnek a programnaptárba, így a népszerű Baba-­mama klub és a szombati Mesedélelőtt újra elérhető lesz, jelentette be az igazgató.

Mindezen felül készülnek az októberben esedékes Országos Könyvtári Napokra is: erre az alkalomra kiírtak egy slam poetry pályázatot, amelyre videóval lehet jelentkezni szeptember 30-ig, a [email protected] címen. Eredményhirdetés október 7-én lesz, amikor Horváth Kristóf többszörös magyar slam poetry-bajnok díjazza a legjobb versenyzőket.