Régi idők karácsonyait eleveníti fel Rákász Gergely

Tiszteletbeli indián törzsfőnök, a popzene nem hivatalos keresztapja, sőt egy ifjú tolvaj által komponált dallamok is felcsendülnek Rákász Gergely orgonaművész legújabb szóló­albumának lemezbemutató koncertje során, mellyel a hónap végén megyénk három városában is fellép. A látványkoncertek hazai meghonosítójának ünnepi produkciója ez alkalommal sem nélkülözi majd a zenetörténeti anekdotákat és látványelemeket, miközben az orgonavirtuóz az elmúlt 300 év karácsonyainak hangulatát felidéző kalandozásra invitálja közönségét. Az orgonaművész elárulta: az idei koncertsorozat különleges kihívást tartogat számára.

– Mi adja legújabb karácsonyi szólóalbuma különlegességét?

– Körülbelül 300 év karácsonyából válogat a lemez. Egy zenetörténeti kalandozás. A Napkirály udvarából indulunk, majd elmegyünk Észak Velencéjébe, Szentpétervárra Csajkovszkijjal és Diótörőjével. Emellett magyar orgonista világsztártól, Antalffy-Zsiross Dezsőtől is játszom egy darabot, aki tiszteletbeli indián törzsfőnök volt. Továbbá Liszt és Bach művei is felcsendülnek, valamint Pachelbeltől is játszom majd, aki megkapta a popzene nem hivatalos keresztapja gúnynevet, annyian lopták el ünnepi kánonját. Ennek ellenére azonban a legnagyobb tolvaj a tízéves Bach volt, de ezt majd a koncerten részletezem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ezek szerint idén is hallhat majd a zeneszerzőkről szóló anekdotákat a lemezbemutató koncertek közönsége?

– Természetesen idén sem maradnak majd el az anekdoták és látványelemek. Persze, az előadás ez alkalommal sem megy majd át csinnadrattába, nem villantjuk le stroboszkóppal a szemöldököket, de a fiatalok számára is élvezhetővé varázsoljuk az élményt. Hiszen nem egyszerű elérni a gyerekeknél, akik folyamatosan nyomkodják a telefonjaikat, hogy nyugodtan üljenek másfél órán keresztül, és ne unják el magukat. Mindig próbálom az arany középutat megtalálni: a koncert le tudja kötni a fiatalokat is, de ne menjenek a látványelemek az agyára azoknak a nézőknek, akik a zenei értékért jönnek.

– Akadt olyan mű, melynek orgonaátirata különleges kihívást jelentett?

– Csajkovszkij Virágkeringője. Ezt a zeneművet a közönség szavazta a lemezre. Én bolond, megkérdeztem őket. Ha ugyanis magamtól választottam volna e darabot, körülbelül 2 havi gyakorlás után feladtam volna. El lehet játszani, de annyira nehéz, hogy nem biztonságos. Olyan, mint egy halálugrás háló nélkül. Ha az ember elhibáz egy Bach-darabot, két hang múlva ugyanott van, mert annyira kézre áll, és talán észre sem vette a hallgatóság a bakit. Ha a Virágkeringőt elhibázom, akkor megáll az egész. Olyan, mint a Windows. Újra kell indítani. Gyakorlás révén sem lehet biztonságossá tenni, mert annyi matatás van a hangszeren, hogy a hallgatóság is csak kapaszkodik a székébe, mikor látja, hogy jár a kezem és a lábam.

– Köztudott, hogy szívügyének tekinti a klasszikus zene népszerűsítését. Jelenleg hogy áll e küldetése?

– Megbékéltem a ténnyel, hogy a világ egy része elveszett. Elfogadtam, hogy sokan a lelkük kibontakoztatása helyett úgy élnek, akár a zergék. Esznek, alszanak, szaporodnak, majd kimúlnak. Hozzájuk már nem is szólok. Nyilván, a koncertjeim mindenki előtt nyitva állnak, de tudom, hogy a zergéknek eszükbe sem jut eljönni. Inkább letapossák egymást a black friday-en egy nagy képernyős televízióért. Őket nem fogom tudni megváltoztatni. Azonban akad egy kisebbség, akiket kultúrembereknek hívok. Én őket szolgálom. Akik az anyagi igényeik kielégítésén túl valami többre vágynak. A művész dolga, hogy időről időre emlékeztesse az összes többi embert és saját magát is a bennünk rejlő istenre: hogy nem csupán testből, hanem szellemből és lélekből is állunk, melyek szintén táplálásra szorulnak. Ha a koncertjeim során néhány falattal hozzá tudok ehhez járulni, és a közönség reményeim szerint egy kicsit jobb emberként megy haza, már megérte, és jól halad a küldetés.

Rákász Gergely orgonaművész három helyszínen lép fel Bács-Kiskun megyében az idén: dec. 28. Kecskemét, dec. 29. Kiskunfélegyháza, dec. 30. Kiskunhalas.