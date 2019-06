Rákóczi-ünnepet tartottak Ordason

A pici Duna-menti falu, Ordas számtalan szállal kapcsolódik II. Rákóczi Ferenchez, az ordasiak szívében, hagyományaiban különleges helyet foglal el a vezérlő fejedelem emléke.

A néhány éve sajnos elpusztult több száz éves Rákóczi-tölgy alatt pihent meg az 1700-as évek kezdetén a fejedelem, amikor a környéken járt. A hatalmas tölgy helyén a fa törzséből emlékművet emeltek, és a falu más pontjaira is került szobor a fa ágaiból Farkas Tibor szobrász vésője alól. A tölggyel szemben kialakítottak egy parkot – beültetve két csemetét a híres fa utódaiból –, természetesen ez is a fejedelem nevét viseli. Amikor a kalocsai laktanyát bezárták 2003-ban, az udvarán lévő Rákóczi-szobrot is itt Ordason, ebben a parkban helyezték el.

2019 Rákóczi emlékév. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója előtti héten, június utolsó péntek délutánján Ordas méltó megemlékezést tartott. Az emlékparkban összegyűlteket Szabó Zsolt polgármester köszöntötte. Romsics Imre, a kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója adott áttekintést a korról, felidézte II. Rákóczi Ferenc alakját, aki hazája szabadságmozgalmának élére állt, idézve emlékirataiból is. Verset mondott Váczi Attila és Farkas István, közreműködött a Pataji Népdalkör és Vesztergám Miklós tárogatón.

A megemlékezés a Duna-parton folytatódott, ahol Vesztergám Miklós egy csónakból folytatta előadását, s a parton ülve népes közönség hallgatta a tárogatómuzsikát.

Az ordasi Rákóczi-ünnep a parton nótázással, közös szalonnasütéssel késő estébe nyúlóan ért véget.