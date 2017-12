Polgár Zoltán gyűjteménye világháborús emlékek tárháza

Második világháborús német villámgéppuska, mesterlövészpuska, korabeli orvosi felszerelés, rengeteg egyéb olyan katonai tárgy, fegyver és dokumentum, amely a XX. század történelmét formáló háborúkból maradt fenn. Polgár Zoltán keceli hadtörténeti gyűjtő tulajdonát képezik a relikviák, amelyek egy része kiállításokon is látható.

Polgár Zoltán az egyik legjelentősebb hadtörténeti gyűjtő Magyarországon. A keceli otthonában az I. a II. világháborúk fegyverei, ruhák, lábbelik, orvosi felszerelések, igazolványok, kitüntetések, egyéb eszközök és az 1956-os forradalom relikviái találhatók. Az érdeklődők kiállításokon találkoznak a gyűjteménye darabjaival. A Nemzeti Múzeum országjáró I. világháborús kiállításán a bemutatott 700 tárgynak közel a harmada Polgár Zoltán gyűjteményéből származik. Legutóbb Debrecenben volt látható a tárlat, mely körútja jövő nyáron Zánkán fejeződik be. A fővárosi Várkert Bazárban látható, szintén első világháborús kiállításon is megtalálhatóak a keceli gyűjteményből származó anyagok.

– A Néprajzi Múzeumban is volt egy tárlat – A szabadság kódjai –, ahová szintén kértek anyagot tavaly. Az 1848-as és az 1956-os események szimbólumaival kapcsolatos volt a kiállítás. Ezekre a rendezvényekre óriási az igény. Az emberek kíváncsiak a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik világára, mert bele akarnak látni abba a korszakba, amelyről sokáig csak a rokonoktól hallottak – mondja Polgár Zoltán.

Családi indíttatás

Hogy miként is kerül kapcsolatba a vérzivataros korszakokkal a keceli gyűjtő?

– Úgy harminc éve kutatom és rendszerezem a háborús évek tárgyait. Előbb az első, majd a második világháborús eszközöket gyűjtöttem. Tizenöt éve az ’56-os forradalom tárgyi eszközei­vel is gyarapítom a gyűjteményemet. Minden fegyver, amellyel rendelkezem, hatástalanított, igazságügyi fegyverszakértői igazolással rendelkezik. Anyai részről császártöltési német vagyok, apai részről magyar. A családban a rokonaim a történelemről másként beszéltek, mint amit az iskolában oktattak. Anyai dédszüleimet háromnapos málenkij robotra hívták be, ahonnan csak öt év múlva tértek vissza – meséli Polgár Zoltán.

– Édesapám apja, aki aknavetős tüzértizedes volt, hadifogolyként Moszkvában halt meg. Apámat a nagyapja – a dédapám – nevelte fel, aki pedig jutasi őrmester volt. Ő a magyar és német csapatok között volt összekötő katona. A dédi két fia, nagyapám és az ő bátyja külföldön halt meg. Az idősebbik testvér részt vett a spanyol polgárháborúban német oldalon, nagyapám 1945. április 23-án esett Szombathelynél hadifogságba és 1947. június 23-án halt meg Moszkvában. A hazaérkező hír szerint ugyanazon a napon 12 magyar hadifogoly fullad egyszerre vízbe a fogságban. Köztük a nagyapám. Amikor cseperedtem, egyre gyakrabban hallottam a rokonokat mesélni. Egy-két fotó mellett előkerült néhány kitüntetés, ruhadarab, amelyek hatással voltak rám. Ez volt ugyanis a tapintható történelem. A gyűjtőszenvedély így alakult ki bennem. Tudom, hogy minden egyes fegyvernek, ruhának, kitüntetésnek, dokumentumnak, fotónak, egyéb használati tárgynak története van – tette hozzá Polgár Zoltán.

(Polgár Zoltán több dokumentumfilmben is részt vett statisztaként – lásd keretes írásunk a cikk végén)

Végképp eltörölni

A szocializmus 40 éve során, aki tehette, eltüzelte a ruhákat, a tárgyakat, a fegyvereket megsemmisítették. Hogy van-e még mit összeszedni? A keceli gyűjtő azt mondja, hogy abból a korosztályból, amelynek tagjai ezeket használták, már kevesen élnek. Néha előkerül néhány eldugott eszköz, de azokat sokszor hatalmas összegért lehet megvásárolni.

A rendszerváltás után egyre többen kezdték gyűjteni a régi tárgyakat. A szocializmusban ugyanis nem volt tanácsos ez iránt érdeklődni. Negyven évig volt egy mondás, amely így hangzott: a múltat végképp eltörölni. A kommunisták tettek is arról, hogy a múltra emlékeztető eszközöket megsemmisítsék. Azokat pedig, akik tanúi voltak egy másik világnak, megfélemlítve igyekeztek elhallgattatni a kommunisták.

Kézbe vett történelem

Polgár Zoltán német származású rokonai, akik megjárták a szovjet táborokat, aláírtak egy papírt, hogy nem beszélnek a történtekről. Ha megszegik, akkor visszakerülnek a Szovjetunió­ba. A rendszerváltásig csak ritkán esett erről szó.

De mi az, ami a mai fiatalokat érdekli a régi eszközökből? Megnézni egy csajkát vagy akár egy ormótlan katonai kabátot, nem biztos, hogy leköti őket.

– Rengeteg internetes játék szól a háborúról. Az azonban kétdimenziós világ. Én egy rendhagyó történelmi órán a puskát, a sisakot megmutatom a gyerekeknek, felemelhetik a 35 kilós katonai hátizsákot is. Amikor elmondom, hogy nem 5 métert gyalogoltak ezzel, hanem sokszor egy nap 20-30 kilométert is, akkor elcsodálkoznak. A történelmet a kezükbe fogják, egy pillanatra átérezhetik azt a valóságot, amit annak a tárgynak a viselője, birtokosa is érzett 70–80 éve –osztja meg tapasztalatait Polgár Zoltán.

