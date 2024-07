A budaörsiek voltak koncentráltabbak a mérkőzés legelején, és két megingást is gólra tudtak váltani, így kisebb meglepetésre 0-2-ra megléptek. Riadót fújtak a kecskemétiek, és sorra alakították ki a lehetőségeket, majd a szépítés is összejött az felső felvonás derekán. Sallai centerezését Suscsák terelte a kapuba, 1-2. Pál ígéretes lövésével közel volt az egyenlítés is nem sokkal később, ám végül egygólos vendég vezetéssel mehettek a szünetre a csapatok.

Jó meccset játszott a ScoreGoal

Fotó: Bús Csaba

A folytatásban pár perc után ismét kétgólosra nőtt a differencia, 1-3. Sorjáztak ezt követően a ScoreGoal helyzetek, végül a 29. minutumban Suscsák volt határozott, és hozta közelebb a kék oroszlánokat, 2-3. Továbbra is a hazai gárda dominált, és igyekezett mindent megtenni az egyenlítésért, ami végül egy szöglet után Fekete bombájával össze is jött, ezzel kialakítva a 3-3-as végeredményt.

– Egy jó felkészülési meccset vívtunk az Aramis ellen, amely rávilágított arra, hol is tartunk a felkészülésben, és mik azok a dolgok, amelyeken javítanunk kell – értékelt Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója. – Ellenfelünk sokkal jobban koncentrált az mérkőzés elején, és gyorsan kétgólos előnyre tettek szert megérdemelten. Utána tudtunk reagálni, de ez csak a szépítésre volt elég a szünetig. A folytatásban ismét egy elkerülhető gólt kaptunk, majd újra észbe kaptunk, és sikerült egyenlíteni, sőt a győzelem sem állt távol. Még két edzőmeccs vár ránk a bajnoki rajtig, ahol lesz lehetőség még gyakorolni a taktikai repertoárunkat. Napról napra kell fejlődnünk, hogy az augusztus 9-i bajnoki rajtra a lehető legjobb formába lendüljünk, hiszen most is megmutatta az Aramis, hogy kemény ellenfél lesznek majd a nyitányon.

A ScoreGoal még kétszer lép pályára a bajnok rajtig, melyet éppen az Aramis ellen vív majd. Vasárnap a Nyíregyházát fogadják a kék oroszlánok, majd a bajnoki főpróbára augusztus 3-án az MVFC ellen kerül sor. Minden találkozót zárt kapuk mögött vív meg a kecskeméti együttes a rajtig, ahogy eddig is.