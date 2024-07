– Nagy örömmel jöttem Kecskemétre, hiszen a klub életében ez egy újabb szép állomás a fejlődés útján, így már az első fordulótól kezdve méltó körülmények között fogadhatja ellenfeleit a KTE. Köszönöm a klubnak a folyamatos együttműködést, a határidők kivétel nélküli betartását, a konstruktivitást. Csak gratulálni tudok ehhez a összefogáshoz, ami a szereplők részéről megvolt. Bízom benne, hogy sok néző előtt, a Fair Play szellemének megfelelően, jó mérkőzéseket láthatunk majd itt – tette hozzá Vámos Tibor az MLSZ részéről.

– Sportos nyár, sportos beruházása ez, hiszen nagy kihívás volt ilyen rövid idő alatt egy ekkora fejlesztést megvalósítani. Rengeteg előírásnak kellett megfelelni, nem beszélve a kivitelezésről. Nagyon magas szintű pályát adhatunk át, mert több visszaigazolást is kaptunk arra, hogy Magyarország jelenlegi legjobb minőségű pályáját adjuk át, amit vasárnap már ki is lehet próbálni. Nemcsak a KTE egy kiváló klub, hanem a mögötte lévő tulajdonosi és kivitelezői kör, köszönöm mindenkinek az együttműködését. A város életében is egy történelmi pont ez, hiszen a városi sportvagyon értéke is nőtt. Bízom benne, hogy a csapatok innentől kezdve jó szájízzel lépnek majd itt pályára, amit egy esőzés sem tud elrontani már. Amikor egy beruházás megvalósul, akkor azt karban is kell tartani, mi már erről is egyeztettünk, a mai nap során aláírtam azt a támogatást is, amivel az ehhez szükséges speciális fűnyíró berendezések is biztosíthatóak – tette hozzá Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere.

Az új pályatest vasárnap 18 óra 50 perckor a Fehérvár FC elleni hazai bajnokival debütál az NB I-ben.