A gyanú szerint a 16 éves fiú idén februártól kezdődően nyolc alkalommal csapott le Lajosmizsén családi házak előtt vagy azok udvarában parkoló autókra és vitt el belőlük, amit csak tudott. Az esetekben az volt a közös, hogy a járműveket nyitva hagyták a gazdáik, így nem volt nehéz dolga az elkövetőnek. A zsákmányok között olyanok szerepeltek, mint akkumulátor, fejegység, hangszóró, napszemüveg, parfüm, cigaretta, rádió, mp3 lejátszó, okosóra, kabát és szerszámok.

Illusztráció

Fotó: police.hu

A fiatal tolvaj attól se riadt vissza, hogy ingatlanokba törjön be, volt ahova az ajtót befeszítve jutott be és olyan is, amikor a disznóól üveg nélküli ablakán mászott be egy fészerbe. A kamasz ezeknél az eseteknél sem válogatott az értékek között, mosógépet, hosszabbítót, láncfűrészt, fűkaszát, csempét, kéziszerszámokat, pénzt, mobiltelefont, centrifugát és rádiós erősítőt lovasított meg több százezer forint értékben. Az egyik gyümölcsösből pedig napelemes lámpákat vitt el.

A körülmények hasonlósága miatt a rendőrök sejtették, hogy ugyanaz felelős a bűncselekményekért. Az elkövető mielőbbi felkutatásának érdekében egy nyomozócsoportot hoztak létre, amelynek tagjai a beszerzett kamerafelvételek és bizonyítékok alapján be tudták azonosítani a lopásokért felelős fiatalkorút. A fiút július 23-án elfogták és előállították a több mint egy tucat lopás miatt. Gyanúsítotti kihallgatását követően kezdeményezték a letartóztatását. Kiderült az is, hogy fiút több esetben 18 éves társa segítette, akit szintén kihallgattak a rendőrök. A nyomozók vizsgálják, hogy elkövetettek-e több bűncselekményt is a fiatalok – írja a police.hu.

A lopások megelőzése érdekében minden esetben zárják le járműveiket és húzzák fel az ablakokat, amikor elhagyják.