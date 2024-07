Hegedűs Mártonról az elmúlt években már számos alkalommal írtunk kimagasló versenyeredményei, kísérletei kapcsán. A Kecskeméti Református Gimnáziumban most érettségizett tehetség a tanévet is remekül zárta, hiszen bekerült a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobb, legtehetségesebb fiatal feltalálói és tudósai TOP10-es körébe. Mi több első helyezést ért el a Katenán – Együtt vagy külön? című munkájával. Konzulensei Tóth Imre és Bogner Marcell Márk volt.

Hegedűs Márton kémiatehetség, Kecskeméti Református Gimnázium

Fotó: Beküldött fotó

A 2016-os kémiai Nobel-díjat Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart és Ben Feringa nyerték el a molekuláris gépekkel való kutatási munkájukért. Ez egy igen új kutatási terület, mely a jövőben számos felhasználási területben érvényesülhet. Marci kutatási munkája is egy ilyen molekuláris gépről szól. Egy fotoreszponzív szupramolekuláris egységgel foglalkozik, pontosabban egy fotokapcsolóval funkcionalizált katenán megtervezésével és szintézisével tevékenykedik.

Kutatási munkákat végez Budapesten

Marci már régóta magántanuló. Kecskeméten mindenben segítették tehetsége kibontakozását, de ahhoz, hogy továbbléphessen, váltania kellett. Tavaly ősz óta Budapesten végez kutatási munkát, a HUN-REN funkcionális szerves anyagok kutatócsoportjánál. Kedvenc szakterülete a kémián belül a preparatív szerves kémia. Nagy álma, hogy kutató vegyész legyen. Az ELTE TTK vegyész, kémia szakán szeretné folytatni tanulmányait ősztől.

Elmondta: a Katenán projekten másfél évig dolgozott, a tervezéstől a kivitelezésig. A kutató munkáját a BME hallgatója, Bogner Marcell Márk felügyelte. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia első helyezésével járó pénzjutalmat a tanulmányaira fordítja.

A Katenán ötlete egyébként három éve fogalmazódott meg először benne egy versenyfeladat kapcsán.

Marci a tanév során refis színekben az OKTV-n Kémia I. kategóriában 3. helyezést ért el. Nagydíjban részesült a TUDOK Konferencián Tudományos Diákkörök XXIV. Kárpát-medencei Konferenciáján a Richter - Kémia, biokémia, farmakológia szekcióban.

A sikerek erősítik az önbizalmát

Hamarosan Mexikóba utazik. Tagja lett a nyári Nemzetközi Kémiai Torna (IchTo) magyar csapatának, melybe országos versenyeredményei alapján válogatták be. Az angol nyelven zajló verseny nem ismeretlen számára, tavaly is a magyar csapat tagja volt, akkor Grúziában mérték össze tudásukat, ahol aranyérmet szereztek és ő különdíjat is nyert. A verseny nehézsége abban rejlik, hogy ez egy nyílt végű problémamegoldó megmérettetés.