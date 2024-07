– Eltelt az év fele. Mit lát eddig a gazdák szeme Bács-Kiskunban?

Gáspár Ferenc vármegyei kamarai elnök a fiával Gáspár Bence Ferenccel Kiskőrösön az egyik Dutra találkozón

Fotó: Barta Zsolt

– Bár a néphagyomány szerint Péter-Pál napján, azaz június 29-én kezdődik az aratás hazánkban, a gazdák jelentős része július közepére végzett a gabonafélék betakarításával Bács-Kiskun vármegyében és országszerte. A szélsőséges időjárásnak köszönhetően egymás után értek be a gabonák, így a gazdák folyamatosan arattak az elmúlt hetekben. A július második és harmadik hetében az extrém meleg időjárás következtében kialakult aszály miatt a kukorica és a napraforgó jelentős része kisült. A táblákat sok helyen az aszály után a jég is károsította, így elmondható, hogy a gazdák szeme nem sok jót lát a vármegyében.

– Milyen volt a gabonatermés ?

– A vármegye különböző részein változó a termésátlag, a Duna-melléki területeken valamivel magasabb, de összességében elmondható, hogy kevesebb termést arattak, mint tavaly. Ennek az oka többek között a téli és a tavaszi csapadék hiánya, valamint a kora tavaszi fagyos idő. A jelenlegi adatok szerint búzából 5,1 tonna, őszi árpából 5,3 tonna, repcéből 2 tonna körüli a hektáronkénti termésátlag. A rozsnál 2,4 tonna, a tritikálénál 4,2 tonna, a zabnál pedig 2,2 tonna hektáronkénti átlagot látunk. A gazdáknak ezek alapján nincs sok okuk az örömre. Ugyanis 2022-ben aszályos évünk volt, annak következtében a termés is gyengébb volt, de magasabb árral, 2023-ban a termés jó volt, viszont az ukrán gabona beáramlása következtében nagyon alacsony árral. Az idei évben a kettőnek a keveréke várható: átlag alatti termés és mérsékelt ár.

– Hogyan fizetett az idén a gyümölcs?

– A február végi, március eleji enyhébb időjárás előrébb hozta a gyümölcsösök rügyezését. Sajnálatos módon ezt áprilisban követte a már megszokott tavaszi fagy, ami következtében úgynevezett sávos fagyos területek alakultak ki a vármegyében. Volt olyan terület, ahol -9 fok körüli hőmérsékletet mértek, máshol pedig csak 0 fokot. Így a vármegyében változó termésmennyiségek alakultak ki. Vannak olyan táblák, ahol a gyümölcs 100%-a elfagyott – ez elsősorban a cseresznyét és a kajszit érintette. Összességében azok a gyümölcsösök, ahol kisebb mértékű volt a kár, ebben az évben 50-60%-os termést tudtak produkálni. Az enyhe tél és a melegebb tavasz következtében minden gyümölcsről elmondható, hogy 3-4 héttel korábban kezdődött a betakarításuk. Az idei évben érzékelhetően nagyobb volt a kereslet minden gyümölcsre, viszont az értékesítési árak nem változtak. Ez a gazdáknak nehézséget jelent, ugyanis a bekerülési költségek, növényvédő szerek, műtrágya, munkabér emelkedtek. Ennek tükrében a termelők egy részében felmerült, hogy kifizetődő-e az ágazat? Az idén a többi gyümölcshöz hasonlóan a dinnyeszezon is korábban kezdődött, ez azonban nem csak az időjárásnak, hanem a termelők által végrehajtott fejlesztéseknek volt köszönhető. Az elmúlt években az ország görögdinnyetermő területe folyamatosan nőtt, így idén a gazdák már közel 3300 hektárról takaríthatnak be termést. A sárgadinnyénél is hasonló a tendencia, ebben az évben 500 hektáros a termőterület nagysága, melynek közel harmada vármegyénkben található. Indokolt volt a dinnyetermő területek növekedése, ugyanis a kereslet évről évre nő. A július közepi jégvihar viszont rengeteg kárt okozott a Szentkirály környéki paradicsom- és dinnyetermesztőknek, a jég több tíz hektáron tönkre tette a termések nagy részét.