Garaczi János, a Tanyacsárda társtulajdonosa, valamint a harkányi Komfort Hotel Platán tulajdonosa a beszélgetés elején elmondta: nagy öröm a számára, hogy 2019, és 2020 után ismét a lajosmizsei Tanyacsárda kapta meg Az év legjobb magyaros étterme címet. Ebben óriási szerepe van a Tanyacsárda kollektívájának, az egész személyzetek, és az elmúlt 50 év munkájának.

Garaczi János Venesz-díjas mesterszakács, a lajosmizsei Tanyacsárda tulajdonosa.

Fotó: Rádió 1 Gong

Szakmai díj

A díjat az Utazó Magazin alapította, mely egy nemzetközileg is elismert szakmai lap, hazánkban és külföldön egyaránt jól ismert. Így a díjat magyar és külföldi vendégek véleménye, visszajelzése alapján ítélték oda, mely különösen mérvadó, hiszen sokan sokfelé utaznak, van viszonyítási alapjuk a különböző éttermek konyhája kapcsán. Az utazók szemmel tartják a világot.

50 év munkája

A Tanyacsárda az elmúlt 50 év alatt országos és nemzetközi díjak, elismerések, oklevelek sokaságát nyerte el. Ezek a kitüntetések mondhatni kitapétázzák az étterem falait. Garaczi János elárulta, jó érzés számára látni, hogy a 20-30 évvel ezelőtti díjak mellé ma is oda tudják tenni az újabb és újabb elismeréseket. Ezek nemcsak őt, hanem a kollegáit is pozitívan minősítik. Különösen büszke arra, hogy a fiatalabb generációt is ki tudták nevelni, akik szintén hozzájárultak a díjak elnyeréséhez.

Magyaros konyha

Garaczi János a díj kapcsán kifejtette véleményét a magyaros kifejezésről is. Sokkal jobban szereti a magyar gasztronómia, a magyar konyha jelzőket, számára a magyaros kifejezés picit bántó, mert ez csak egy megközelítése annak a valódi magyar konyhának, amit ők is képviselnek.

Nyárson sült finomságok

Garaczi János a kezdetektől, 50 éve jelen van a Tanyacsárda életében, ott tudta kibontakoztatni a magyar konyhában szerzett tapasztalatait, melyet otthonról kapott, illetve a kecskeméti Aranyhomok Szállodában dolgozóként és a Bugaci csárdában mint megbízott vezető szerzett.

Az évek alatt összegyűjtötte a magyar konyha, és ezen belül is kiemelten a szabadtüzőn, nyárson sült ételek elkészítési tudnivalóit. Ma is gyűjti a nyárson sütésre megkomponált ételek receptjeit, mely szívügyévé vált. Kereste az ősök receptjeit, a régi szakirodalmakat bújta. Épp a közelmúltban jutott hozzá Kövi Pál, Erdély egyik legkimagaslóbb szakácsának a könyvéhez, mely különös jelentőséggel bír a számára.