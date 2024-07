A legmelegebb nyári napokon érdemes több időt fordítani a bemelegítésre és nyújtásra is. A túlsúllyal vagy keringési zavarral küzdők, óvakodjanak a nagyobb megterhelésektől.

Ralbovszki Valéria nemzetközi fitneszedző

Fontos a rendszeres sportolás

– A nyári edzésekről az a véleményem, hogy ne a kifogásokat keressük, hanem az edzőruhánkat. Megfelelő edzőruhát kell találni. Én mindig hosszú ruhában edzek ilyenkor is, hogy ne tapadjak fel a gépekre. Jókedvvel érdemes edzeni, így könnyebben leszünk túl rajta. Az örökös sopánkodás nem segít, hogy ilyen meleg van, olyan hőség van. Tény és való az izmok, ízületek kicsit püffedtebbek. Az ember nem érzi olyan komfortosan magát, könnyebben izzad. Főleg az aki egy kis túlsúllyal is rendelkezik, az különösen, de még az is akinek nincs fölöslege. Ilyenkor nem járatom csúcsra a szervezetet. Aki hozzám jön edzeni, azzal egy kis laza átmozgató edzéstervet követünk. Van akivel különválasztjuk az izomcsoportokat, de alapvetően nem csúcsra járatjuk a szervezetet. Nincs a maximális guggolás az edzéstervben, nem edzünk teljes erőbedobással. A legfontosabb hogy jól érezzük magunkat – figyelmeztetett Ralbovszki Valéria. Hozzátette: fontos azt hangsúlyozni, hogy ilyenkor is edzeni kell, mert ha ilyenkor valaki abba hagyja az edzést, akkor az ízületek, csontok nem kapnak megfelelő keringést. A csontoknak köztudott, hogy akkor van megfelelő keringése és ellátottsága vitaminokkal, tápanyagokkal ha a körülötte lévő inak, izmok dolgoznak. Ha ezek nem dolgoznak, akkor még nagyobb pangás jön létre, még rosszabbul érezzük magunkat a bőrünkben. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat elengedhetetlen, hogy nyáron is, télen is rendszeresen edzzünk – mondta a szakember.

Az immunrendszerünknek is kiváló a nyári edzés, ezért is javasolja a fitneszedző. Ha valaki edzésben van és elkap valamilyen betegséget, vagy esetleg megfázik ilyenkor nyáron a légkondicionáló miatt, akkor hamarabb leküzdi a szervezet, ha edzésben van, mintha ezt elhanyagolná.

– Én is megfáztam pár hete, de két nap alatt átment rajtam. Ha nem lennék edzésben, akkor akár két hétig is nyomhatnám az ágyat. Ami nálam ki van zárva. Azoknak is érdemes elkezdeni az edzést, akik eddig még nem edzettek. Ilyenkor a szabadságok idején sokan megfontolják, hogy életmódot váltanak, rádöbbennek arra, hogy másképp nem bírják a strapát. Én ugye minden héten átmászok a kapun, de egyeseknek még az is gondot okoz, hogy átlépjenek egy küszöbön, de ha elkezd tornázni ilyenkor, nincs semmi akadálya. Természetesen egy jó edző ezt tudja, hogy kivel, mikor mit lehet és mennyit szabad edzeni. Finom egyensúlyt kell kialakítani a nyújtásokkal, az izommunkával és a kezdőket szépen ráterelni egy nagyobb munkára, ami szeptemberben fog elkezdődni – tette hozzá a fitneszedző.