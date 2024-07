Kecskeméten, a Szent László körúti vásártéren (Gokart pálya mellett) július 27-én, szombaton, 6-13 óráig várja az érdeklődőket a Kisállatvásár szárnyasokkal, díszmadarakkal, hobby- és haszonállatokkal. Lesz ismét Veterán autó-és motoralkatrész börze is bontott alkatrészekkel és felújításra váró járgányokkal. S aki már ott jár, mindenképpen érdemes az elmaradhatatlan zsibvásárt is megtekintenie, ahol régiségeket is találhat. Valamennyi program családi kikapcsolódásnak is kiváló.

Illusztráció

Fotó: Beküldött fotó

Szintén szombaton tartják meg 7-14 óráig a következő Forintos Börzét a Széchenyivárosi Kispiac csarnokában. Az adok-veszek börzén bárki értékesítheti az otthonában felhalmozott használt és új csecsemő-, gyermekruhákat vagy felnőttruhákat, játékokat, könyveket, használati cikkeket és egyéb hasznos tárgyakat.