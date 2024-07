Szekér Ádám már az elmúlt bajnoki szezonban is alapembere volt az NB II.-es gárdánknak, most pedig hosszabbított, hogy segítsen is oda visszakerülni a csapatnak. Szekér Ádám 2022 júniusában igazolt Tiszakécskére a Szombathelyi Haladástól, ahol saját nevelésű játékosnak számított, azóta 55 tétmérkőzésen viselte a TLC mezét.

Archív-felvétel

Fotó: Szentirmay Tamás

További hír viszont, hogy Zamostny Balázs távozik a Tiszakécskétől, a játékos már alá is írt az NB II.-es BVSC-nél. A rutinos, 32 esztendős támadó két idényt töltött a Tisza-parti klubnál, ahol 73 tétmérkőzésen lépett pályára, ­ezeken összesen 20 gólt szerzett összesen. Zamostny korábban több klubban is megfordult már, az élvonalban az Újpest játékosa volt, Tiszakécskére már Nyíregyházáról érkezett.

A Tiszakécskei LC vasárnap kezdi meg szereplését az NB III. Délkeleti csoportjában, ahol az újonc Tiszaföldvár vendége lesz a csapat 17 óra 30 perces kezdéssel. A mérkőzést a Molnár Lajos Sporttelepen rendezik meg Kunszentmártonban végül.