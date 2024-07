Hosszú felkészülésen van túl a „kis” KTE, hiszen gyakorlatilag az NB I-es kerettel párhuzamosan indult el a nyári munka a tartalékoknál is. A 2003-as korosztály „kiöregedett”, s mivel a 2004-esek sem voltak sokan, igen fiatal csapatot alakított ki a nyáron a stáb, csupán három játékos maradt hírmondónak az előző idény keretéből. Ennek oka is volt, hiszen a legtehetségesebb akadémistákra még nagyobb figyelmet kívánnak fordítani az NB III-as gárdánál. Amellett, hogy minél korábban a felnőttek közt szeretnék szerepeltetni őket, az egyéni képzésre is nagyobb fókusz kerül.

Virágh Ferenc és a KTE fiataljai rajtra készek

Fotó: KTE

– Nagyjából 18 fős keretünk van, melyből két-három fő szerepelt itt az előző idényben. A 2004-es és a 2005-ös korosztály néhány tagja mellett, jobbára a 2006-os és 2007-es fiatalok vannak többségben. Ebből az is kiderül, hogy még fiatalabbak lettünk, de ebben tudatosság is van részünkről. A célunk idén is egyértelmű, szeretnénk bennmaradni a bajnokság végén, emellett még hangsúlyosabbá akarjuk tenni az egyéni képzést – mondta Virágh Ferenc a csapat kapcsán.

A KTE II. kerete szokás szerint most is markánsan az akadémia fiataljaira épül, néhány igazolással kiegészülve. A 2005-ös születésű Szabó Csaba Monorról, Murár András Lendváról, Harmati Zoltán Békéscsabáról érkezett, míg a 2007-es Nagy Bence visszatér Kecskemétre.

– Próbáltunk olyan játékosokból kialakítani a keretet, akik a korosztályukban minőségi futballistának számítanak, illetve látjuk bennük azt, hogy magasabb szintre is eljuthatnak idővel. A felkészülésünket pozitívan látom, a tavaly nyári munkához hasonlítva talán előrébb is járunk, mint ami elvárható volt ennyi idő alatt – tette hozzá Virágh Ferenc.

Virágh Ferenc szerint a bajnokság még kiegyensúlyozottabb lett, érkezett a bajnoki címre hajtó Tiszakécske, míg az újoncok is jól erősítettek.

– A bajnokságot erősebbnek látom, főleg azért, mert sokkal kiegyensúlyozottabb lett. Újoncként jött a Csepel, melynek eleve erős kerete volt, de fővárosi csapatként nem is okozott nehézséget nekik az, hogy tovább építsék. A Tiszaföldvár kitűnően igazolt, a Tiszakécske szinte NB II-es kerettel érkezik a csoportba, de a Szeged is NB III-as szinten jó játékosokból áll. Még nehezebb bajnokságra számítok, mint a tavalyi volt – mondta Virágh Ferenc.